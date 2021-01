Los impuestos de Andorra: qué ganan y ahorran los youtubers en el país vecino

"Sé que me van a criticar, pero no me preocupa". Con estas palabras Rubén Doblas -más conocido como El Rubius- anunciaba, en la plataforma de streaming de Twitch, que trasladaba su residencia a Andorra. Bien, pues ese presagio (o temor) se cumplió. En los últimos días el debate sobre esa 'fuga de carteras' al país vecino ha vuelto a ponerse sobre la mesa y quizás con más fuerza que nunca. No es para menos: hablamos de la mudanza (en medio de una crisis sanitaria y económica brutal) del 'youtuber' con más suscriptores de España (39,5 millones en la plataforma de Google y 8,1 millón en Twitch), que tuvo una serie animada en Movistar, su propio personaje en el videojuego 'Watch Dogs:Legion' o que ha participado en cameos de promociones de películas como la mítica 'Men in Black', entre otras tantas cosas.

Esto, por cierto, llegaba días después de que David, conocido como TheGrefg (presente en la imagen principal de este artículo) batiese el récord mundial al acumular más de dos millones de espectadores en un directo de Twitch donde presentó su skin (traje que se utiliza para vestir al personaje) en el videojuego de Fortnite. Este joven, natural de Murcia, lleva también años residiendo, y tributando, en Andorra.

TheGrefg y El Rubius son solo los dos últimos ejemplos que han centrado el debate. Pero la lista de youtubers, gamers o streamers (cualquiera apelativo es válido) que se han mudado al país vecino tras acumular ceros en su cuenta corriente para, entre otras, evitar el "sablazo" del fisco español es larga: Willyrex, Vegetta, Lolito, Alexby, Ampeter, Staxx, ByTarifa, ByViruZz, Torete, Widler Soldier etc.

¿Cuánto se paga en Andorra de Impuestos?

En los últimos días, las redes sociales echaban humo sobre este tema. Tanto que, incluso, se ha pronunciado al respecto el líder de Más País, Íñigo Errejón: "No es un problema solo de algunos youtubers. Es un problema de lo que hemos llamado la secesión de los ricos: la voluntad de no contribuir con su sociedad. Y nos hace a todos más débiles".

No es un problema solo de algunos youtubers. Es un problema de lo que hemos llamado la secesión de los ricos: la voluntad de no contribuir con su sociedad. Y nos hace a todos más débiles. — Íñigo Errejón (@ierrejon) January 18, 2021

Pero, ¿cuánto se paga en impuestos realmente en Andorra? Según explican desde Finect: "El IRPF en Andorra es mucho más bajo que el de otros países europeos. De hecho, no se paga IRPF si se ingresan menos de 24.000 euros al año. A partir de ahí, en Andorra existe un tramo del 5% para ganancias de entre 24.000 euros y 40.000 y del 10% para quienes cobren más de 40.000 euros. Además, el IVA en Andorra se sitúa en el 4,5%".

La diferencia con España

"La principal diferencia es la que afecta a las rentas más altas, ya que en España a los trabajadores que ganen más de 300.000 euros se les aplica un tipo del 47%. Esto no significa que paguen el 47% de sus ingresos en impuestos, sino que a sus ganancias se le aplican los tramos progresivos del IRPF hasta llegar a ese 47% para la cantidad que exceda los 300.000 euros", detallan desde Finect.

Y añaden: "Las rentas más bajas también salen beneficiadas de pagar impuestos en el país andorrano, ya que hasta los 24.000 euros allí no se pagan impuestos y en España hasta esa cantidad hay tres tramos. Por los primeros 12.450 euros hay que pagar un 19%. Hasta los 20.200, un 24%, y desde los 20.200 a los 35.200, un 30%. En España, además, tenemos un IVA general del 21%".

Dos millones al año: cuánto paga en España y cuánto en Andorra

Pongamos, por ejemplo, el caso de un youtuber que se embolsase (entre patrocinios, marcas, campañas, promociones, Twitch, Youtube, etc.) unos dos millones de euros al año. ¿Cuánto pagaría en España y cuánto en Andorra?

España: "A una persona que gane dos millones de euros al año se le aplicarían de forma progresiva los tramos del IRPF. Por lo tanto, pagaría un 19% hasta 12.450 euros, un 24% hasta 20.200, un 30% hasta 35.200, un 37% hasta 60.000, un 45% hasta 300.000 y un 47% para el tramo de 300.000 euros en adelante. Así, podría llegar a pagar a Hacienda más de 900.000 euros aproximadamente", explica en Finect.

Andorra: en este caso, "se tributaría con un 5% para las ganancias que excedan los 24.000 euros y con un 10% para las que superen los 40.000 euros. Por lo tanto, lo que pagaría alguien que ganara dos millones de euros en Andorra no llegaría a los 200.000 euros".

El viral discurso de Ibai Llanos sobre los impuestos en España

En medio de toda esta polémica también apareció Ibai Llanos -una de las celebridades de Internet de los últimos años con más de 4 millones de seguidores- con un discurso hecho hace ya meses, pero que volvió a hacerse viral (compartido por Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, o Gabriel Rufián) y que, visto los últimos acontecimientos, conseguía salirse de la norma.

"Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero y más quizás que les deberían quitar", decía Llanos, quien añadía que "yo vivo de puta madre; a mí me da igual que me quiten la mitad, porque sigo viviendo de sobra".

Seguramente la mejor campaña pro impuestos que hayamos tenido.

Gracias @IbaiLlanos.pic.twitter.com/uIOww80LaI — Numeritos 🍕 (@08181) January 12, 2021

A pesar de que decía "comprender" ese cambio de residencia a Andorra, ya que "la diferencia con España era abismal", para el streamer, tributar en España "es un buen acto".