La inflación impulsó el gasto alimentario de los españoles en un 2,7% durante 2022

El brote inflacionario que comenzó tras la invasión rusa de Ucrania tuvo su incidencia durante el año pasado en el consumo alimentario de los españoles. En concreto, según el 'Informe del Consumo Alimentario en España' elaborado por el Ministerio de Agricultura, el gasto en alimentación creció un 2,7% respecto a 2021 hasta los 107.780,51 millones de euros. De los que el 68,6% se realizaron dentro del hogar. Sin embargo, en términos de volumen, los españoles consumieron 30.946,87 millones de kg o litros. Esto es un 7,1% menos en 2022 respecto al ejercicio anterior. Esto se nota en el gasto per cápita que el año pasado aumentó en unos 100 euros respecto a 2021, pasando de 2.494,73 euros por persona y año a 2.582,09 euros por persona y año. Respecto al volumen consumido, en términos per cápita, en 2022 se estima una ingesta de 698,50 kg o litros por persona y año frente a los 747,75 kg o litros de 2021. Unas cifras que están alejadas de cuotas prepandémicas, en concreto, en 2019 el consumo per cápita era de 769,57 kg o litros.

La alimentación fresca (frutas, hortalizas...) sigue siendo muy relevante para los hogares españoles ya que representan el 37,3% del volumen del consumo alimentario y un 40,7% en valor. De igual modo, se consolida el supermercado como el principal canal de compras de los hogares españoles con un 49,5% de cuota en términos de volumen. Esto supone una leve recuperación frente a 2020 (47,6%) y un cierto regreso a la normalidad, frente al leve repunte tienda tradicional que en lo más crudo de la pandemia (en pleno confinamiento) sumó casi dos puntos más de cuota de mercado alcanzando un 13,8% frente al 12,7 actual.

Se recupera el consumo alimentario extradoméstico

Agricultura también destaca en su informe que la recuperación del consumo alimentario extradoméstico el año pasado. que alcanzó los 33.887,11 millones de euros para un volumen de casi 4.000 millones de kg y litros. Como en el cómputo general mientras que en un año el gasto se disparó un 11,5% si miramos al volumen este lo hizo en menor medida, un 6,1%, con un evolución positiva de los precios superior al 5%. Si tomamos como referencia el último año anterior al Covid, el 2019, los precios habían escalado un 15,7%. Lo que contrasta todavía con un volumen y gasto aún por debajo de cuotas prepandemia. En términos per cápita, los españoles gastaron en alimentación el año pasado fuera del hogar 984,51 euros por persona y año (884,43 euros en 2021) y 115,03 kg o litros al año (108,62 kg o litros el ejercicio precedente).

En esta línea, el informe detecta una recuperación del consumo en establecimientos de hostelería que supone casi un 70% del consumo mientras que todo lo relacionado con los pedidos para llevar o el envío de comida a domicilio se ha mantenido con ligeras variantes.

El desperdicio alimenticio, a la baja

El Ministerio también ha presentado la nueva edición del 'Informe del Desperdicio Alimentario en España 2022' sobre el que el titular de Agricultura Luis Planas ha destacado que nos encontramos "en mínimos históricos" "y asegurado que "las campañas de concienciación están empezando a tener efecto". En concreto, el volumen de alimentos y bebidas desperdiciadas el año pasado alcanzó los 1.201,92 millones de kg o litros. Esto supone un 6,2% menos que en 2021. Si consideramos solo los hogares este desperdicio fue de 1.170, 48 millones de kg o litros. Lo que contrasta con los 1.363,76 millones de 2020 que coincide con el tramo más duro de la pandemia. Sobre el número de hogares, el estudio apunta que uno de cada tres hogares ya no desperdicia alimentos.

Uno de las conclusiones más destacadas del estudio es que se ha producido un mejor aprovechamiento en productos frescos como frutas , verduras, hortalizas y la leche líquida de los que se han desperdiciado 30.810 kg menos el año pasado que en el ejercicio anterior. Todo lo contrario de los embutidos, platos preparados y pasta. De todos ellos, se han tirado 2.960 kg más.

Por otra parte, cae todavía más el volumen desperdiciado fuera de los hogares que se situó en 2022 en los 31,47 millones de kg. Lo que supone un 11,3% menos que en 2021. El estudio destaca que más de la mitad de los consumidores no tira nada fuera de casa y que los momentos en que lo hace más son la comida y la cena. Además de hacerlo mayoritariamente en el establecimiento.