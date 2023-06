La inflación cae por debajo del 2% por primera vez desde abril de 2021.

La subida de los precios da un respiro al bolsillo. La tasa de inflación interanual se moderó en el mes de junio hasta situarse por debajo del 2% por primera vez desde abril de 2021. Según ha compartido el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, el IPC de España se sitúa en el 1,9% gracias a la moderación de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, los carburantes y la electricidad. No obstante, la inflación subyacente, es decir, la que no tiene en cuenta la evolución del precio de los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se mantiene elevada, en el 5,9%, a pesar de ser el dato más bajo desde hace un año.

De confirmarse este dato avanzado por el INE, se constataría una reducción de más de un punto en solo un mes, tras situarse en mayo en el 3,2% interanual. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital celebran este resultado que atribuyen a la "eficacia de las principales medidas de reducción de impuestos y bonificaciones", dos días después de que el Consejo de Ministros haya decidido mantener las rebajas al IVA de una decena de productos básicos y la bonificación al carburante de los transportistas, a pesar de que ha reducido la cuantía.

El paquete de medidas aprobado para paliar los efectos de la guerra de Ucrania está condicionado a que la inflación subyacente se mantenga por encima del 5,5%, como a la espera de la confirmación parece que sucederá en junio. Este indicador, que permite hacer una evolución de los precios al margen de los eventos coyunturales, se mantiene todavía elevado al moderarse en solo dos décimas respecto al mes anterior, por lo que deja uno de los mayores diferenciales de la serie histórica entre ambos datos.

Al tiempo que el IPC armonizado, que permite realizar una comparativa entre países, cae en más de un punto porcentual hasta situarse en el 1,6%, lo que sitúa a España entre uno de los países con la inflación más baja de la Unión Europea. El departamento que dirige Calviño ha celebrado esta mañana que esta ventaja comparativa supone una "ganancia de competitividad y cuota de mercado de las empresas españolas". Esta posición se explica fundamentalmente por el precio de la energía en España, que es más reducido que en otros países miembro gracias al tope al gas con el que cuenta junto a Portugal desde hace ahora un año.

La cartera de Economía también celebra que España se ha convertido en el primer país de las grandes economías de la zona euro que ha logrado reducir la inflación por debajo del 2%. Esta es precisamente la meta que había marcado el Banco Central Europeo (BCE) como "prioridad inmediata y primordial", en palabras de su presidenta, Christine Lagarde. Pese a la decidida política de subida de tipos llevada a cabo por este organismo, países como Francia (6%) o Alemania (6,3%) estaban en mayo todavía lejos de aproximarse a ese dato, de acuerdo con su IPC armonizado.

No obstante, la reducción en más de un punto de la tasa de inflación española era de esperar debido al 'efecto escalón' que marca la importante subida de los precios energéticos registrada hace un año, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, que hace que la comparativa interanual sea especialmente positiva. Sin embargo, fue en el mes de julio de 2022 cuando se tocó techo, con una inflación de dos dígitos situada en el 10,8%, por lo que si no hay sobresaltos, la balanza debería seguir siendo positiva en el corto plazo.