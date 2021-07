Jubilación anticipada por la lotería: así invertirá el premio este ganador

Ganar la lotería implica una gran responsabilidad. Gestionar grandes sumas de dinero de la noche a la mañana no es sencillo. Los expertos en finanzas aconsejan diversificar los premios invirtiéndolos en activos que generen rentas pasivas y que permitan al ganador jubilarse anticipadamente lo antes posible.

Los consejos habituales tienen como pilar la inversión inmobiliaria, uno de los activos más seguros y rentables. Asimismo, se apuesta por la inversión en fondos de inversión siguiendo el consejo de expertos para generar rentabilidades a largo plazo y la exploración de otras vías de cara a la jubilación anticipada como los seguros de vida ahorro (PIAS, SIALP...).

Sea cual sea la decisión de diversificación, lo fundamental es establecer un plan de inversión claro y bien estudiado. Así se evita dilapidar el dinero y la ruina como la de Luís Lopes, un ganador del Euromillones que perdió todo el dinero en menos de una década.

El premiado que ya piensa en la jubilación anticipada

El canadiense Colton Burwash parece que seguirá el buen camino. Este joven ganó un millón de dólares en el juego Lotto Max a mediados de junio. Cuando comprobó su boleto de lotería en la app de su móvil, pensó que su dispositivo electrónico tenía algún problema técnico. Una vez que se dio cuenta de que su teléfono estaba bien y de que, por ende, había ganado un millón de dólares, no pudo contener la emoción.

Colton Burwash, ganador de la lotería en Canadá. BCLC.

"Me quedé en shock. Me estaba preparando para ir al trabajo y pensé '¿por qué no comprobar el boleto?' Cuando lo hice me volví loco", explicó en declaraciones al medio canadiense 'Kelowna Now'.

La primera persona a la que avisó del premio fue su compañero de piso y después llamó a su familia. Para celebrarlo invitó a todos a cenar. "Todo el mundo pensaba que estaba de broma. Los primeros días tras ganar el premio creía que me despertaría en algún momento y que todo aquello había sido un sueño", indicó.

Sus planes son tomarse unas vacaciones este verano, pero ya tiene en mente cómo invertir el dinero de cara a la jubilación anticipada. Su objetivo es invertir buena parte del premio para acceder al retiro temprano lo antes posible.