¿Qué debo hacer para aclarar el límite de mi propiedad? Así funciona el deslinde

Acabo de heredar de mis padres una finca en Extremadura que tengo intención de explotar con ganado, lo que me obliga a vallarla por primera vez. Para ello, he contratado los servicios de un topógrafo, pero me dice que los linderos no están claros en absoluto porque la descripción registral no coincide con la catastral y, además, los accidentes geográficos que antaño sirvieron de linde, hoy ya no existen o están alterados. ¿Qué procedimiento debo seguir para aclarar los límites de mi propiedad y vallarla sin problemas?