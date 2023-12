Lotería de Navidad: ¿cuánto se queda Hacienda del cuarto premio?

Todo el mundo sueña con ganar el Gordo de Navidad y llevarse los 400.000 euros de premio, que se quedarán en 328.000 euros tras pagar impuestos a Hacienda. Sin embargo, nadie dirá que no a llevarse alguno de los premios de consolación, incluido el reintegro. Sin embargo, debes tener en cuenta que todos aquellos premios que superan los 40.000 euros deben tributarse y, por tanto, el dinero total a recibir en cuenta es inferior al del premio. ¿Qué sucede en el caso del cuatro premio de la Lotería de Navidad?

El cuarto premio de la Lotería de Navidad reparte 20.000 euros por boleto, lo que supone 300 euros por euro invertido. La cantidad está lejos de la de otros grandes premios, pero está cerca del salario medio en España (25.000 euros) y supera el salario más repetido 18.000 euros. En otras palabras, que puede tapar más de un agujero para la mayoría de familias.

Cuánto se queda Hacienda del cuarto premio de la lotería

Los premios de la Lotería de Navidad no están exentos de tributar y todos pagan impuestos con carácter general, igual que los premios de las rifas y sorteos.

En el caso de la Lotería de Navidad y el resto de premios que reparte Loterías y Apuestas del Estado, la fiscalidad que se aplica es muy simple. Hay que pagar un 20% fijo por las cantidades que superen los 40.000 euros. Esto quiere decir que cualquier premio por debajo de 40.000 está exento de tributar.

Entonces, ¿hay que pagar impuestos por el cuarto premio de la Lotería de Navidad? No. Como la cantidad a recibir es de 20.000 euros, no supera el mínimo exento de tributar, así que no tendrás que pagar impuestos a Hacienda.

Esto es extensible a otros premios de la Lotería de Navidad que estén por debajo de los citados 40.000 euros. Esos son los premios de la Lotería que no pagan impuestos. Una vez descontado lo que se queda Hacienda del primer premio y del resto, esto es lo que recibirás en la cuenta corriente con cada uno de ellos de haber jugado un décimo entero:

Cuánto te queda de cada premio tras pagar impuestos

Hacienda se queda con un 20% de los premios que superan los 40.000 euros. A efectos prácticos eso quiere decir que solo hay que pagar impuestos por el primer, segundo y tercer premio.

Cómo cobrar el cuarto premio de la Lotería de Navidad

Que no haya que pagar impuestos por el cuarto premio no es sinónimo de que pueda cobrarse en cualquier lado ni de cualquier forma.

Como con cualquier premio que supere los 2.000 euros, para cobrar el cuarto premio de 20.000 euros hay que acudir a una de las entidades financieras autorizadas con el boleto premiado y el DNI.

El listado de entidades autorizadas incluye: Abanca, Banco Sabadell, BBVA, Caixa Bank, Cajamar, Ibercaja , Kutxabank y Unicaja Banco.

Una vez deposites el boleto, el banco realizará una transferencia a tu cuenta con los 20.000 euros del cuarto premio sin que debas hacer ningún trámite más.