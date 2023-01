Macron avanza en su reforma para las pensiones con el 68% del país en contra.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su Ejecutivo se enfrentan esta semana a un proceso clave donde Francia afronta la entrada en vigor de cambios en la edad de jubilación entre amenazas de una nueva ola de protestas en la calle. Y es que, según un sondeo publicado este domingo por el Journal du Dimanche hasta el 68% de los franceses se opone al proyecto gubernamental de la reforma de las pensiones, frente a un 32% que sí la apoya.

La oposición es aún mayor (71%) contra la medida de estrella del proyecto, el retraso de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años, y ese rechazo destaca sobre todo entre los menores de 35 años, las clases populares y los desempleados. El discurso gubernamental acerca de que hay que salvar el sistema de pensiones "no funciona", asegura al periódico Frédéric Dabi, director general de opinión de Ifop, uno de los principales institutos de demoscopia del país.

Los sindicatos han convocado una jornada de movilización el próximo jueves 19, con huelgas en la función pública y en varios ramos importantes del sector privados. Sin embargo, el responsable de Ifop advierte de que hay una "disonancia entre el fuerte rechazo a la reforma y un deseo más débil de movilizarse" en su contra.

Y es que el 68% de quienes respondieron en el sondeo cree que la reforma terminará siendo aprobada debido a la configuración de las mayorías parlamentarias, y solo un 32% confía en que la amplitud de las protestas frenará el proyecto gubernamental.

"La opinión pública ha asumido que el Gobierno no dará marcha atrás y que la acción colectiva ya no funciona. Tiene el sentimiento de que (el presidente Emmanuel) Macron se ha enfundado el traje de reformador y no va a ceder", resume la situación Dabi.