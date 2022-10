Macron aviva la polémica: "Es Francia la que hoy exporta el gas a España" 

El presidente de francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a cargar este jueves contra de la construcción del gasoducto pirenaico MidCat, que apoyan Madrid y Berlín. El gabacho ha argumentado que es Francia la que actualmente exporta gas a su vecino del sur y sostiene que, en el futuro, serían más interesantes las interconexiones eléctricas para producir, por ejemplo, hidrógeno.

La propuesta de la creación del gaseoducto tiene el objetivo de crear un mercado único de la energía completamente integrado que proporcione una red energética europea "verdaderamente resiliente". Además de dar lugar a mejores plataformas comerciales, "aliviaría la presión de precios en empresas y consumidores en el corto plazo".

Sin embargo, Macron no parece verlo tan claro:"¿Utilizamos a plena capacidad los gasoductos que existen? No, estamos al 50 o 60%. ¿Hoy sube gas de forma masiva? No, es Francia la que exporta gas a España", ha dicho el jefe del Estado francés a su llegada a la cumbre la primera reunión de la Comunidad Política Europea, en la que se citan 44 países de la Unión Europea y del resto de Europa.

Macron se ha preguntado también cuánto tardaría en construirse el nuevo gasoducto y ha subrayado que la idea de la Unión Europea no es seguir importando gas de terceros países sino "ir hacia el hidrógeno". "La cuestión es si vamos a hacer circular el hidrógeno por toda Europa o, más bien, la electricidad para hacer electrólisis (para generar hidrógeno verde). Es una verdadera discusión estratégica que hay que tener. Creo que nuestra prioridad es tener interconexiones eléctricas en Europa", agregó. "¿Qué es lo que Europa necesita en los próximos años? Producir más electricidad en su suelo y tener una estrategia renovable y nuclear", añadió.