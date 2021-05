Magaluf quiere dejar de ser Magaluf: la 'ciudad del exceso' busca nuevo turismo

Fiestas, sexo, drogas y alcohol. Esas son algunas de las palabras que podrían definir un clásico verano en las playas de Magaluf, en Mallorca. Se trata de un tradicional destino para los turistas a nivel europeo, donde todos los años acuden al menos un 45% de británicos y otros del resto de la UE (en su mayoría jóvenes) en busca de diversión. Sin embargo, tras años de mala reputación, la ciudad de los excesos busca desde hace tiempo cambiar su imagen y el perfil del turista para convertirse en un destino seguro, familiar y joven... pero sin descontrol. "Arrancamos este verano con la voluntad firme de cumplir el decreto de excesos de manera estricta. Necesitamos seguir contando con la complicidad de todos los sectores. Juntos tenemos que seguir luchando para acabar con ello", comenta el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal.

En 2020, el Govern aprobó el Decreto-ley contra el turismo de excesos que busca 'controlar' el perfil del visitante. La idea principal era cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda balear 2030, que "persigue un turismo más estable y respetuoso, tanto en el entorno como en la calidad de vida de los turistas y residentes", según escriben el artículo del BOE. En julio del mismo ejercicio, el Butlletí Oficial de les Illes Baleares aprobó un decreto en base al anterior para cerrar zonas de la localidad que "contribuían" a la propagación de la Covid-19. Con esto, obligaron a clausurar todos los establecimientos de la calle Punta Ballena de Magaluf, y otras en la playa de Palma, como la calle del Jamón y la Cerveza: "Nos permite ser mucho más contundentes en el control de las ofertas agresivas de alcohol: así podemos evitar el 'pub crawling', los 2x1, 'happy hours', y todo por lo que hemos luchado durante estos años, a parte de blindarnos contra la pandemia”, comenta el alcalde.

BOIB- Decreto Govern Julio 2020 Descargar

La medida tuvo consecuencias económicas para los trabajadores del sector hostelero y hotelero. Juanma es uno de los propietarios del Ocean's Beach Club, un local conocido por sus fiestas temáticas con bailarines, animadores, dj, y por supuesto, vistas al mar, pero que este año, solo ofrece sus servicios como restaurante: "Nos estamos adaptando a la nueva realidad que al menos estará por una temporada más", cuenta Juanma. Respecto a la situación económica de su club, tras haber estado cerrados por 17 meses -tanto por la pandemia como el decreto de excesos- asegura que "este año no nos alcanza ni para comenzar desde cero… Esta temporada inicia con una deuda que tardaremos unos años en volver a recuperarnos... porque esto no va a ser normal".

Por su parte, Elizabeth, dueña de Blackbeard´s Beach Bar & Grill, intenta recuperarse poco a poco tras el cierre de Punta Ballena, y está "muy entusiasmada" por regresar y por la apertura de fronteras. El 2020 también fue un año bastante complicado y llevan tiempo preparándose para el verano con "más espacio para todo el mundo" y la creación de un nuevo menú para deleitar a sus clientes: "Abriremos con todas las normas sanitarias, y nuestro espacio es solo exterior por lo que es amplio y cómodo... Esperamos que estos casi 18 meses cerrados valgan la pena".

El bar frente a la playa de Magaluf del Ocean's Beach Club Ocean's Beach Club

Respecto a la reputación de la localidad en el extranjero, en la web de la agencia de viajes británica, Hays Travels, que ofrecen packs y viajes para la ciudad, describen al sector como un lugar para relajarse, festejar y divertirse: "Si quieres soltarte el cabello y disfrutar de la fiesta sin parar, ¡dirígete al legendario centro vacacional de Magaluf!". Añade que las noches en esta playa tienen que ver con los bares, pubs y clubes nocturnos, "por lo que no querrás perderte nada de la diversión; lo bueno es que hay hermosas playas para que puedas dormir al día siguiente, y así estás renovado y listo para volver a la ciudad". Medios británicos hablaban de todas las opciones de fiestas que existen y lo llaman "la gran alternativa para los 'clubbers'": "Son un imán para los juerguistas británicos que vienen a divertirse y desahogarse", dicen desde Dailystar.uk.

Frente a esto, el dueño de Ocean's Beach, dice que se ha "estigmatizado" y que "nos han metido a todos en el mismo saco. Nunca se habla de que la playa es increíble u otras opciones. En Miami, Tailandia o Ibiza, suceden cosas igual o peores". Al igual que Juanma, Elizabeth asegura que los turistas pueden llegar a Magaluf para mucho más que solo irse de fiesta con amigos: "Tenemos muchos restaurantes y hoteles bonitos frente a la playa… hay harto que hacer acá a parte de ello".

Reconversión de calidad: más franceses, alemanes y locales

El pasado 24 de mayo las fronteras de España con el Reino Unido se abrieron debido al anuncio de Pedro Sánchez, donde indica que quienes vengan de UK pueden ingresar al país sin ningún tipo de restricción. Al respecto, el mandatario de Calvià comenta que el mercado británico es muy importante y que confían en que ellos marquen baleares como un destino de 'semáforo verde'. No obstante, enfatiza en que una de las consecuencias de la pandemia es que "están llegando turistas del mercado germánico, nórdico o desde países del este, que, aunque sean mercados más pequeños, complementan y nos permiten salvar la dependencia casi exclusiva del mercado británico".

Desde Blackbeard's Beach Bar & Grill aseguran estar contentos por la apertura de fronteras con el Reino Unido, pero por mucho que ellos sean los principales visitantes, creen que el tipo de turista cambiará para esta temporada, ya que "la forma de atender y las medidas lo hacen diferente. Ya no se podrán comportar de la misma manera". La chica cree que el problema con los turistas de UK es que "al regresar a casa deben hacer cuarentena" y por ende, la "decisión de venir será más difícil"... A pesar de ello esperan igual recibir a turistas de esta nación, y tener un mayor público de Francia, Alemania, y locales. "Nosotros trabajamos con todo tipo de turismo. Esta zona siempre ha sido británica y nos adaptamos a ellos, pero nuestros negocios no tienen ningún tipo de bandera”, indica el dueño de Ocean's Club, a lo que suma que "el ocio controlado es parte de la solución. La gente no quiere dejar de disfrutar y estar al sol, pero si no sabes beber, siempre te pondrás a hacer un 'desmadre'".

Aunque esperan aumentar las cifras de visitantes, el regidor del municipio de Calvià prevé que es muy difícil aventurarse a dar una cifra de ocupación para este verano. En 2020 el "mejor momento de la temporada" cayeron en un 85% de ocupación, alcanzando solo un 15% en los meses altos, "no llegaremos a niveles previos Covid, pero sí será mejor que el año pasado", agrega. Además de esperar a que venga un mayor número de turistas, desean que estos sean capaces de entender que "el destino de Magaluf, tiene una dinámica que no se ajusta a los clichés del pasado… Si se produjeran, los erradicaremos de raíz", afirma Rodríguez Badal.

Con la reapertura de fronteras el próximo 1 de julio y la implementación del 'Certificado verde UE Covid', el sector se debe preparar con mayor anticipación y seguir la normativa sanitaria necesaria para que sea un año de pocos riesgos. Magaluf buscará este 2021 implementar nuevas tradiciones y actividades, para poco a poco, ir dejando atrás el alcohol, las drogas y la reputación que tienen alrededor del mundo. La 'ciudad de la fiesta' según dicen desde el ayuntamiento, "se está convirtiendo en la reconversión deseada, en una de calidad”, y dictan que desterrarán los excesos: "Esto no quiere decir adiós al turismo joven, sino reducirlo, y aumentar el turismo familiar y local". De esta forma conseguirán darle un impulso diferente a la temporada turística de sol y playa, que es el principal motor de la economía calvianense y, por tanto, la de Magaluf.