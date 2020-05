Cuál es el máximo de garantías legales que se pueden solicitar al alquilar un piso

PREGUNTA

Tengo hace años un piso alquilado. Siempre hice los contratos con un aval bancario por un año de rentas para mi tranquilidad pero ahora que voy a hacer un contrato nuevo, el inquilino me dice que no es legal. Temo que no me pague y necesito otra forma de garantía si no puedo pedir un aval de al menos 9-12 meses.