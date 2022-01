Las mejores ciudades para jubilarse en 2022 y aprovechar al máximo la pensión

En el momento de la jubilación o justo los años previos, es normal que no solo se hagan cálculos de la pensión que quedará y de cómo modificará el presupuesto anual, sino también que son muchos los que se planean vivir la llamada época dorada en el extranjero. En este último caso, el análisis previo antes de elegir destino debe aún ser más sesudo. Quizás, por este motivo, sean muchos los estudios que hay al respecto sobre las mejores ciudades para jubilarse. ¿El último? La encuesta anual que por estas fechas siempre elabora 'Live and Invest Overseas' que proporciona información específica para que los retirados estén aún más informados.

Los destinos se clasifican en función de 13 categorías: el coste de la vida, atención médica, entretenimiento, idioma, comunidad de expatriados, infraestructuras (Internet, electricidad...), crimen, factores ambientales, impuestos, etc. Kathleen Peddicord, editora fundadora de 'Live and Invest Overseas', dijo que puede ser una oportunidad para "tener los ahorros para la jubilación que tanto le costó ganar y rentabilizarlos aún más en otro país, al mismo tiempo que se beneficia de climas más cálidos, precios asequibles, etc". Veamos, a continuación, cuáles son los destinos seleccionados.

1. Comporta (Portugal)

Comporta (Portugal) Vitor Oliveira / Flickr

El mejor destino para jubilarse en 2022 según 'Live and Invest Overseas' es Comporta, a menos de 90 minutos de Lisboa y conocido como 'Los Hamptons de Portugal'. Una de las ciudades lusas que más fama ha adquirido en estos últimos años, después de ser visitada por multitud de famosos de distintos ámbitos como el mundo del fútbol, de la moda, jefes de estado, etc. Destaca su inmensa playa de nada menos de 60 kilómetros. El coste de vida, eso sí, no es precisamente barato, pues desde la encuesta destacan un presupuesto mensual de 2.935 dólares (algo menos de 2.600 euros). En cuanto al resto, destaca su atención médica (que le dan una nota de A+), la seguridad (A) y los impuestos (B). Todo ello para otorgar a Comporta una calificación final de A.

2. Puerto Vallarta (México)

Puerto Vallarta (México) Lucy Nieto / Flickr

La 'medalla de plata' de 2022 va para Puerto Vallarta, en la costa oeste de México. Las guías de viaje destacan de este lugar sus playas, dignas de un paraíso natural, su cultura, la gastronomía o su hospitalidad. En esta ocasión el coste de vida recibe mayor calificación que Comporta, tiene una nota de A-, ya que el presupuesto mensual estimado es de 1.820 dólares (alrededor de 1.611 euros). Por su parte: atención médica recibe una A+, seguridad (B+), impuestos (B) y calificación final: A.

3. Cayo (Belice)

Cayo (Belice) Wikimedia

Y para hablar de jubilaciones en el paraíso no podía faltar Cayo, uno de los seis distritos de Belice. Por encima de todo, destacan sus playas de agua cristalina y color turquesa. Además, el coste de vida es de 1.588 dólares mensuales (1.400 euros). Lo que no resulta tan positivo, según 'Live and Invest Overseas' es la atención médica, que con una 'D' recibe una de las notas más bajas.

4. Chipre del Norte

Chipre del Norte Pixabay

Otro de los mejores sitios para jubilarse en 2022 es Chipre del Norte, un estado con reconocimiento limitado que controla el tercio norte de la isla de Chipre. La mayor nota la recibe su coste de vida, con un presupuesto mensual de 1.180 dólares (1.044 euros).

5. París (Francia)

París (Francia) Wikimedia

En quinta posición destaca París, una de las ciudades más visitadas del mundo. Eso sí, todo aquel que se quiera jubilar en la capital francesa deberá tener una buena pensión, pues la nota que le ponen desde la encuesta al coste de vida es una D, ya que estiman un presupuesto mensual de nada menos que 4.000 dólares.

La lista de los mejores lugares para jubilarse en 2022 sigue con: