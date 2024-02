Banco Sabadell prorroga su cuenta estrella al 6% y aviva la guerra de la remuneración

Las cuentas remuneradas son una opción financiera muy atractiva a la hora de obtener rentabilidad de tus ahorros. Mediante este tipo de productos, las entidades bancarias te ofrecen la posibilidad de hacer crecer tus ahorros sin la necesidad de tenerlos 'parados'; ya que con las cuentas remuneradas podrás tener acceso a tu dinero siempre que lo necesites. Los bancos están lanzando cada vez mejores ofertas de cuentas remuneradas con el fin de captar nuevos clientes, aumentando sus intereses y ofreciendo a los nuevos usuarios remuneraciones muy atractivas.

Además, muchas entidades ofrecen cuentas remuneradas sin nómina, que son aquellas que no te exigen la domiciliación de tus ingresos. Esto las hace especialmente interesantes para aquellos que no tengan una nómina regular o para los que no estén dispuestos a cambiar de banco. Las principales ventajas de este tipo de cuentas son la falta de vinculación, la posibilidad de recuperar tus ahorros siempre que quieras y que cuentan con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos, un mecanismo que garantiza los primeros 100.000 euros de tu cuenta en caso de quiebra en la entidad.

Las mejores cuentas remuneradas

La oferta más interesante en este momento es la que ofrece la Cuenta Online del Banco Sabadell, que persistirá a pesar de que caducaba en febrero. Esta cuenta con una rentabilidad del 6% TIN durante los primeros 3 meses, después, se sitúa en un 2% TIN, lo que se traduce en una TAE del 3%. La cantidad máxima a depositar es de 20.000 euros, no cuenta con ningún tipo de comisiones de apertura o mantenimiento y devuelve el 3% de los recibos de luz y gas. La oferta acababa el miércoles 14 de febrero, pero el banco que preside Josep Oliu va a prorrogar el plazo, según ha confirmado La Información.

La cuenta Trade Republic de Trade Republic es otra opción muy atractiva, ya que cuenta con un TIN del 4,0% de rentabilidad. Se puede remunerar hasta 50.000 euros sin ningún tipo de coste de mantenimiento o transferencias. Un punto negativo es que no cuenta con tarjetas de crédito o de débito.

La cuenta de ahorro de Bank Norwegian ofrece una remuneración del 3,7% para un importe de hasta un millón de euros. Se trata de una cuenta sin comisiones, y sin ningún tipo de vinculación bancaria. Pero tenga en cuenta que sólo los primeros 100.000 euros están garantizados por el Fondo de Garantías de Noruega.

La Cuenta de Ahorro de Banca Progetto, protegida por el Fondo de Garantías de Italia, ofrece una rentabilidad del 3.50% TIN para un importe que no supere los 100.000 euros. No tiene comisiones ni vinculación de nómina, pero no cuenta con tarjetas de crédito ni de débito.

Por último, la Cuenta Inteligente de Evo Banco ofrece unos intereses del 2,81% TIN para remunerar hasta 30.000 euros sin comisiones ni vinculaciones y la de MyInvestor; un 2,5%.