Las mejores cuentas remuneradas y sin vinculación para los más ahorradores.

Frente a la vinculación que exigen otros productos financieros se plantan las cuentas remuneradas, dirigidas a aquellos usuarios que no quieren atar sus ahorros a un determinado plazo, como los depósitos, pero que sí quieren sacarles el máximo provecho. Este tipo de cuentas permite al cliente acceder a su dinero siempre que lo necesite sin ninguna comisión o penalización, con rentabilidades interesantes.

De esta forma, los bancos consiguen liquidez y nuevos clientes que les pueden asegurar ingresos a futuro. A cambio, los usuarios rentabilizarán su dinero sin riesgo, ya que se trata de una inversión a plazo fijo, y a diferencia de las cuentas nómina, también remuneradas, sin tener que domiciliar sus ingresos periódicos o recibos ni firmar un compromiso de permanencia con la entidad. Entre las entidades que cuentan con las mejores ofertas destacan Banco Sabadell, MyInvestor, Trade Republic, Renault Bank, Pibank, Orange Bank y Openbank. Sus máximos a invertir son elevados, por lo que son alternativas para grandes ahorradores.

Banco Sabadell ofrece una remuneración del 2,00 TAE durante doce meses. En concreto, esta oferta está limitada para un saldo máximo de 30.000 euros. Sin embargo, las cuentas propuestas por MyInvestor y Trade Republic, empresa de servicios de inversión, elevan el importe máximo a remunerar hasta los 50.000 euros, manteniendo el mismo retorno que la oferta de Banco Sabadell.

Openbank, por su parte, apuesta incluso por alzar más ese tope, hasta los 100.000 euros. Sin embargo, la rentabilidad que propone baja hasta el 1,00% TAE en un año. El neobanco Orange Bank permite rentabilizar los ahorros hasta los 200.000 euros, oferta que entrará en vigor el próximo 1 de marzo. No obstante, el interés que ofrece varía si se es cliente de la operadora o no. Para los primeros, la rentabilidad es del 1,5%. Para aquellos que no lo son, la remuneración ofertada se queda en el 1,3%.

Por último, Renault Bank y Pibank destacan por proponer cuentas remuneradas sin límite de inversión, lo que permite a los ahorradores apostar con todo su dinero a una misma entidad para ganar sencillez. Sin embargo, el hecho de que estos neobancos no limiten el importe máximo a remunerar es a costa de ofrecer una rentabilidad inferior al resto de ofertas. Renault Bank ha elevado el interés de su Cuenta Contigo hasta el 1,61% TAE anual, mientras que Pibank estanca la rentabilidad en el 1,00%.

Este amplio abanico de posibilidades financieras permite al usuario diversificar, si lo desea, sus ahorros. Aquellos clientes que cuenten con un capital más amplio pueden optar por la entidad que más beneficios les garantice. En este caso, el cliente podrá cubrir los máximos establecidos por MyInvestor, Trade Republic y Banco Sabadell. Tras rellenar estas cuentas, tendrá la opción de elegir otras opciones financieras, incluso por las que no tienen límites de cantidad de inversión, con el objetivo de no perder posibles beneficios.

Frente a esta opción, está la de otros grandes ahorradores que prefieren despreocuparse por repartir su dinero, y optan por las opciones que no pongan límites a estos saldos que vayan generando ingresos. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea esa inversión, mayor será el beneficio.

¿Quién garantiza el dinero invertido?

Desde el comparador financiero HelpMyCash señalan que los clientes bancarios con una cantidad elevada de dinero “tienen que tener presente, primero, que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) únicamente protege los primeros 100.000 euros que tenga el cliente en cada banco, por lo que si superan esa cifra, conviene repartir el dinero entre varias entidades”.

En este caso, el FGD español cubre las cuentas remuneradas ofertadas por Pibank, Openbank, MyInvestor y Banco Sabadell. Renault Bank y Orange Bank, por su parte, garantizan los primeros 100.000 euros por titular a través del Fondo francés, que actúa bajo las mismas condiciones y garantías que el de España. Por último, los ahorros de los titulares presentes en Trade Republic están garantizados por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (BaFin). “Al fin y al cabo, los ahorradores que apuestan por dejar su dinero en una cuenta remunerada buscan liquidez y seguridad y el FGD aporta garantías”, señalan desde el comparador.