Dime cuántos ahorros tienes y te diré cuál es el mejor depósito para ti

Los depósitos a plazo fijo son uno de los productos elegidos por los españoles para rentabilizar sus ahorros. De acuerdo con el Banco de España, en noviembre de 2021 los depósitos sumaban 81.157 millones de euros. Y es que, aunque se trata de un producto de inversión conservador, es uno de los que más confianza transmite a los ahorradores, por eso desde el comparador financiero HelpMyCash.com explican cuáles son los depósitos más rentables del momento y el mínimo de dinero que se necesita para hacerse con uno.

En cuanto a la rentabilidad, Sara Gil, experta en finanzas del comparador, reconoce que el mercado español no es uno de los que más rentabilidad ofrece. "De media la rentabilidad es del 0,06% según los datos del Banco de España y no se prevén cambios sustanciales, pues el Banco Central Europeo ya ha anunciado que no planea elevar las tasas en el corto plazo". Sin embargo, resalta que es posible encontrar mejores ofertas en los bancos extranjeros a través de intermediarios como la plataforma Raisin.

Depósitos para contratar desde 10.000 euros

Algunos de los depósitos que ofrece Raisin pueden llegar a duplicar o triplicar la rentabilidad de muchos otros de España. Veamos algunos ejemplos. Si la cantidad de dinero que se quiere destinar a estos productos es de 10.000 euros o más, los que lideran ahora mismo el mercado son el depósito a un año de Haitong Bank con una rentabilidad de 0,68% TAE y el depósito a dos años de Banca Progetto con unos intereses de 1,01% TAE.

Acceder a ellos con Raisin es sencillo. Primero hay que registrarse en la página web y luego seguir todos los pasos que indican. Además, no repercute comisiones para los usuarios. Como apunta Sara Gil, estos depósitos ofrecen actualmente una promoción de bienvenida de hasta 200 euros de regalo dependiendo de la cantidad de ahorros que se destine a estos productos.

Plazos fijos desde un solo euro

Quizá la cifra de dinero que alguien desea destinar a un depósito a plazo fijo sea más baja y, por tanto, hay que mirar productos que tengan, por ejemplo, un mínimo de tan solo un euro. En este caso se puede optar por el depósito a un año de BlueOrange Bank, con un 0,41% TAE o por el depósito a dos años también de BlueOrange Bank al 0,71% TAE.

Eso sí, cabe recordar que generalmente mientras más bajo sea el mínimo de inversión para abrirlo, menos será la rentabilidad que ofrecerá este producto.

Ya tengo el mínimo de dinero, pero ¿cómo escoger el plazo?

HelpMyCash.com aconseja definir bien los planes que tiene cada uno para el dinero. De esta forma se podrá escoger el plazo de tiempo que mejor encaje para cada situación personal. Es decir, si se planea utilizar el dinero ahorrado en un plazo de un año para reformar una vivienda, lo mejor será escoger uno a 12 meses. Por el contrario, si no se van a necesitar los ahorros hasta dentro de dos o tres años, es posible escoger un producto que supere el año.