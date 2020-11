Un hombre se hace millonario después de 35 años de juego: "No puedo creerlo"

Convertirse en millonario es un sueño que pocos consiguen. Hay quiénes logran un gran premio en los juegos del azar la primera vez que apostando; otros, sin embargo, llevan jugando durante todos los días o semanas para aumentar la probabilidad de que se haga realidad. Esto es lo que le ha ocurrido a Gregory McAllister, un residente de Maine, que lleva apostando durante 35 años.

La persistencia de McAllister ha dado sus frutos en un sorteo del 28 de octubre. El hombre ha conseguido ganar un premio de lotería de 3.2 millones de dólares, lo que equivale a 2.705.920 euros. Durante todos estos años, McAllister ha usado una táctica muy habitual en los jugadores de juegos de azar: apostar siempre por los mismos números.

McAllister se ha mostrado muy contento pero reconoce que aún le cuesta asimilar lo ocurrido: "No puedo creer que finalmente gané". Este afortunado, que ha trabajado como gerente de bar durante los últimos 20 años, ha reconocido que, pese a la elevada cantidad de dinero, no piensa dejar de trabajar: "Estoy planeando quedarme allí por ahora. la gente y el lugar son como mi hogar".

Ricos, pero siguen trabajando

McAllister no es el único que se ha convertido en rico y continúa con su trabajo. Hace unos meses, conocimos la historia de Elaine Thompson, una trabajadora de supermercado que hace 25 años ganó un premio de 3 millones de euros (2,7 millones de libras). Tanto ella como su marido, Derek, decidieron no dejar sus puestos de trabajo pese a que ya no necesitasen el dinero para llegar a fin de mes..

En esta ocasión, ambos querían que sus hijos tuvieran un buen ejemplo en casa. "Es importante que los niños te vean trabajando duro", afirmaron a un medio local. Por este motivo, han decidido mantener la vida que llevaban, aunque reconocen haberse comprado caballos de carrera y disfrutaron de varios viajes.