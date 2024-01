El cambio de rutas marítimas amenaza ya el comercio alimentario a nivel global

El caos en el mar Rojo está comenzando a afectar los envíos de diversos productos, desde café hasta frutas, poniendo en riesgo desaceleración en la inflación alimentaria que había brindado cierto alivio a los consumidores. Los buques cargados con alimentos optan por evitar los ataques hutíes utilizando la ruta de navegación al rodear África por el sur. Una ruta más larga y costosa que supone un riesgo añadido para los transportes de alimentos perecederos, los cuales corren el riesgo de volverse insalubres por los tiempos de envío prolongados. La industria alimentaria está reaccionando con preocupación ante esta posibilidad, con exportadores italianos temiendo que frutas como kiwis y cítricos se deterioren en el camino.

Pese a que los efectos están siendo limitados hasta ahora, suponen un recordatorio de la fragilidad de las cadenas de suministro alimentario. Si las interrupciones empeoran, podrían detener la disminución de los precios de alimentos que comenzaba a notarse en los bolsillos de los consumidores. "Todos salen perdiendo en esta situación", señaló Nitin Agrawal, director general de Euro Fruits, importante exportador indio de uvas. La empresa hasta el inicio de los conflictos realizaba sus envíos a Europa a través del Mar Rojo, pero ahora utiliza la ruta más larga, lo que cuadruplica los costos de flete y duplica los tiempos de tránsito. Esto afectará la calidad de las uvas y a su precio, le saldrán más caras a los consumidores puesto que la mayoría de los importadores europeos han aceptado precios más altos agregó Agrawal.

Los exportadores italianos, que venden alrededor de 4.400 millones de dólares en productos agrícolas a Asia, temen que rodear África afecte a la frescura y aumente los costos de frutas como manzanas, kiwis y cítricos, en declaraciones de Massimiliano Giansanti, presidente del grupo agrícola Confagricoltura. La carne también enfrenta preocupaciones similares, y los envíos de carne de búfalo de la India hacia regiones como el norte de África se ven afectados por retrasos, dijo Fauzan Alavi, portavoz de la Asociación de Exportadores de Carne de Búfalo y Ovejas de la India.

Es posible que los agricultores tengan que reducir sus precios para compensar los mayores costos de envío. "Tenemos que vender incluso si los precios caen, ya que no podemos prolongar el período de cosecha", comentó Sandeep Dagu Sandhan, un cultivador de uvas en el estado de Maharashtra, India, donde la cosecha ha comenzado en algunas áreas. "Los exportadores siempre logran cubrir sus costos. Serán nuestras pérdidas si los precios se desploman".

Las complicaciones en el transporte también amenazan a las exportaciones de Europa, como carne de cerdo, productos lácteos y vino, así como a las importaciones de té, especias y aves de corral, según CELCAA, que representa a los comerciantes agroalimentarios. Las naves que transportan alrededor de 1,6 millones de toneladas de grano y se dirigían al Canal de Suez fueron desviadas a otras rutas en las últimas semanas, ha comunicado firma de inteligencia Kpler. La mayoría transportaba cultivos destinados a China y el sudeste asiático.

El gigante de supermercados del Reino Unido, Tesco, ha advertido que las interrupciones en el transporte podrían provocar inflación en algunos productos, y J Sainsbury está trabajando con el gobierno para enfrentar los retrasos. Los precios del jengibre fresco han aumentado más de un tercio desde diciembre en el mercado de New Spitalfields en el este de Londres. Muhammed Patel, de Amer Superfresh, un mayorista que suele obtener productos de China, aseguró que los proveedores están aumentando los costos para financiar los viajes más largos. "De vez en cuando tenemos retrasos, pero nada como esto", comentó Patel.

Tensión ante el futuro

Algunos comerciantes incluso han pospuesto los cargamentos. La empresa importadora de café con sede en el Reino Unido, Mercanta, suspendió brevemente la carga en África Oriental mientras esperaba una clarificación sobre la ruta que tomarán los transportistas. Aunque ha decidido reanudar la carga, cualquier demora ralentizará las ventas a Europa en un momento en que los envíos en el continente americano también enfrentan limitaciones, afectando al Canal de Panamá.

Si un cargamento se dirige al sur, "tendrá que realizar un tránsito muy, muy largo y probablemente será más caro", dijo Stephen Hurst, fundador y director general de Mercanta. Países como Uganda y Vietnam representan una gran parte de las importaciones de café de Europa, y el Mar Rojo es una arteria crucial para ese comercio. Aunque los alimentos perecederos suelen transportarse en contenedores, algunas empresas están cambiando a buques graneleros para enviar café, según la Asociación de Café y Cacao de Vietnam. Esto puede hacer que los suministros sean más difíciles de manejar en lugares como los puertos y los deja más expuestos a daños por los elementos.

Los importadores buscan asegurar más café de tipo robusta, los granos utilizados en el café instantáneo de Brasil, alterando los flujos típicos. La sal rosa de Pakistán es otro ejemplo de compradores que se echan atrás. Majid Mahboob Paracha, gerente de comercio internacional de Shahpur Industries, dijo que su base de clientes ha disminuido porque los compradores no están dispuestos a pagar tarifas de transporte más altas, con costos de envío de un contenedor a Europa cuatro veces superiores a la norma. "Tenemos el producto, pero si no se sienten cómodos con las tarifas de flete, no podemos obligarlos", dijo.