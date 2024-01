Maersk pronostica problemas "durante meses" por la crisis en el mar Rojo

El conflicto desatado en el mar Rojo el pasado noviembre ha frenado en gran parte el tránsito marítimo a través de esta ruta, la mayoría de las empresas de transporte han desviado sus barcos hacia el sur del continente Africano durante el último mes. El consejero delegado de A.P. Moller-Maersk, Vicent Clerc, va más allá y señala que el peligro que suponen los ataques de los rebeldes hutíes provocará interrupciones en la cadena de suministro "al menos unos meses".

El máximo directivo de la que es la segunda mayor compañía mundial de transporte marítimo de contenedores ha admitido, en un coloquio en el marco del Foro Económico Mundial, que no está muy claro cuál debería ser el tratamiento necesario de la situación, ya que no considera que pueda abordarse de forma aislada. "Para nosotros, esto significará tiempos de tránsito más largos y probablemente interrupciones en la cadena de suministro durante al menos unos meses", ha advertido el ejecutivo, señalando que, si bien confía en que pueda ser un tiempo más corto, también podría ser más largo porque es muy impredecible cómo se está desarrollando realmente esta situación.

En su opinión, la situación en la zona del mar Rojo es una expresión del auge de la geopolítica y de un conflicto que ha durado décadas, que se ha transformado, aunque ha señalado que no cree mucho en la desglobalización. "Creo que a día de hoy no hay datos que demuestren que esto esté en marcha", ha afirmado. No obstante, ha reconocido que se trata de algo "extremadamente perturbador", porque cerca del 20% del comercio global transita a través del área, que es una de las arterias más importantes del comercio global y de la cadena de suministro global, "y está obstruida en este momento".

Situación contenida, de momento

Sobre esta cuestión, en otro panel en Davos, el consejero delegado del gigante alemán de la logística DHL, Tobias Meyer, ha apuntado que la situación en el mar Rojo se encuentra por el momento contenida y ha subrayado que en la actualidad la demanda global "sigue siendo bastante débil". "Hay mucha capacidad de envío que entró en el mercado. Entonces, el trasfondo es muy diferente al que tuvimos hace dos o tres años", ha añadido en referencia a los cuellos de botella registrados por la crisis del 'Evergiven' hace unos años, cuando se bloqueó el tránsito a través del Canal de Suez.

No obstante, el directivo de DHL ha advertido de que si los buques de transporte deben ampliar sus rutas entre un 30% y un 40% para evitar transitar por el mar Rojo esto puede conducir "a una escasez de contenedores" en unas semanas porque ese reflujo no se está produciendo actualmente al ritmo que la gente estaba planeando.