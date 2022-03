Moncloa tiene 3.000 millones en un cajón para destinar a ayudas directas

El Gobierno sigue sin detallar qué medidas se estudia aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo. Tras reunirse con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los agentes sociales, el Ejecutivo mantiene su postura de esperar a la próxima reunión del Consejo Europeo para "perfilar" el plan de respuesta económica al impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El objetivo, según afirmó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, es "articular un plan coherente, con medidas que no contradigan unas a las otras". Así, Moncloa estaría cada vez más cerca de las ayudas directas a colectivos afectados por el incremento de los precios de la energía y más lejos de las bajadas de impuestos.

No sería la primera vez que el Gobierno aprueba un paquete de ayudas directas. De hecho, lo hizo en marzo de hace un año, con una línea de 7.000 millones de euros que cedió a las comunidades autónomas para apoyar la solvencia empresarial. Esta cuantía debía repartirse hasta diciembre de 2021 y los recursos que no se adjudicaran a empresas y autónomos, se deben devolver a Hacienda. A fecha de noviembre, los importes pagados a beneficiarios ascienden a 3.343 millones de euros, y aunque las concesiones son algo superiores (3.561 millones) siguen estando por debajo de la cifra total. Los datos no son definitivos, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cifró en más de 2.000 millones de euros la cuantía que volvería a las arcas del Estado y entre octubre y noviembre se adjudicaron 500 millones, por lo que la cifra podría estar entre los 2.500 y los 3.000 millones de euros.

El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, cree que esos "3.000 millones de euros podrían adjudicarse ahora" aunque, alerta, que los requisitos deberían ser más flexibles que en el real decreto de apoyo a la solvencia empresarial, para evitar que "de nuevo", queden fondos sin repartir. Izquierdo argumenta que de esta forma, el Gobierno no tendría que hacer un esfuerzo extraordinario a nivel presupuestario, porque estaría dando salida a unos fondos que ya estaban diseñados para amortiguar el impacto económico de las empresas.

Fuentes del Ministerio de Hacienda descartan que se vinculen los fondos del Covid a las medidas que se puedan aprobar dentro del plan de choque económico que plantea el Gobierno, pero dejan la puerta abierta a la aprobación de ayudas directas en el marco del plan que está ideando el Ejecutivo. En la misma línea, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que las medidas que apruebe el Gobierno "serán complementarias". "Los paquetes hay que diseñarlos bien, tienen que ser complementarios. Vamos a responder en días y ya hemos demostrado que diseñamos políticas públicas con mucha precisión y fineza", añadió.

El Gobierno insiste en "frenar el alza de los precios del gas, la electricidad y los carburantes" para evitar que "ciudadanos y empresas europeas paguen la guerra de Putin". Sin embargo, tanto la oposición como algunos representantes de las comunidades autónomas critican que todavía no haya una propuesta concreta. "Hemos venido a una reunión con tres ministras del Gobierno todas las comunidades y nos vamos sin saber qué van a hacer porque no han traído ni un papel ni una propuesta. Literalmente la reunión ha empezado sin una propuesta y solamente nos vamos sabiendo una cosa y es que no van a bajar impuestos", criticó el consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.

Consejo europeo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fía su estrategia a la reunión que mantendrá junto al resto de líderes de la Unión Europea el próximo jueves y viernes, 24 y 25 de marzo. En ese Consejo Europeo, Sánchez defenderá la propuesta de la que ha intentado convencer a sus socios comunitarios: desacoplar el precio del gas del de la electricidad en el mercado mayorista. No obstante, Moncloa descarta ahora proponer una limitación del precio de la luz a 180 euros por megavatio hora. Según fuentes del Ministerio, se está trabajando en opciones mejores y más interesantes, más sencillas y con más posibilidades de éxito en el ámbito europeo que el de esa limitación del precio máximo que se podría alcanzar en las ofertas en el mercado eléctrico.

El discurso del Ejecutivo apela a que la crisis energética, agravada por la invasión de Rusia, es un problema que afecta a toda la Unión Europea y por ello, apuesta por una solución que se acuerde en Bruselas. Además de la negociación del plan de choque económico, el Gobierno se encuentra en conversaciones con el sector del transporte. Tras la reunión de este lunes, Moncloa ha descartado las bajadas de impuestos relativas a los carburantes pero ha ofrecido bonificaciones para los transportistas.