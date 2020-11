Murcia sale al rescate del turismo para no perder sus 39.000 puestos de trabajo

Un total de 37 millones de euros que protegerán a unas 8.000 empresas y casi 40.000 empleos. Pero no es suficiente. El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha presidido el acto institucional de firma del acuerdo para el desarrollo del Plan Regional de rescate al sector hostelero ante la pandemia del Covid-19, junto al presidente de la CROEM, José María Albarracín, pero ha insistido en que hace falta un compromiso nacional para detener la sangría de toda la industria en el país.

El presidente murciano ha insistido en la necesidad de la "unidad y trabajo para no dejar a nadie atrás" en la pandemia, una situación de emergencia sanitaria que, tras ocho meses, se encuentra en un momento "especialmente duro", una "situación crítica" que puede llevar al colapso a servicio de Salud, por eso ha insistido en que evitar muertes es una corresponsabilidad de todos. López Miras ha explicado que el cierre de la hostelería "es un paso más" y que la intención ha sido la de restringir todo tipo de contacto social en el que la mascarilla pudiera no estar presente. "Con esta medida pedimos un gran esfuerzo, el mayor esfuerzo", ha dicho, al tiempo que pedía no dejar solos al sector.

López Miras afirma que el plan de ayudas al sector hostelero firmado se convierte en el "más ambicioso de toda España", con una movilización de 37 millones para ayudar a los 8.000 establecimientos de la Región de Murcia. "De esta forma, ayudamos a que los hosteleros puedan atender a los gastos que de otra forma serían una auténtica sentencia de muerte para muchos de estos locales", dijo López Miras, según Ep. En este sentido, contempla ocho grandes medidas con el objetivo de contribuir a que los establecimientos hosteleros mantengan su actividad y, sobre todo, los 39.000 puestos de trabajo directo que generan.

Entre esas medidas destacan los 15 millones de euros a fondo perdido que se dará al sector para el pago de los alquileres o para hacer frente a los gastos del día a día. Del mismo modo, se ponen a su disposición de los hosteleros nueve millones de euros a interés cero. Asimismo, se incluye la puesta en marcha de un nuevo servicio gratuito de asesoramiento experto en arbitraje de alquileres, gestión financiera y reconfiguración de deuda para las empresas y autónomos del sector hostelero, así como la línea de préstamos 'Reactiva Hostelería', que movilizará 10 millones de euros a interés cero y la línea 'Refinancia Hostelería', que pone a disposición de los hosteleros 2 millones de euros para cubrir los intereses de sus préstamos bancarios.

Todas estas medidas se completan con una línea con 3,5 millones de euros para hacer frente al pago de las cuotas de autónomos y la exención de aquellas tasas e impuestos que dependen de la comunidad, una campaña de promoción o la línea de subvenciones a fondo perdido que se puso en marcha recientemente para hacer frente a los costes equivalentes a impuestos y gastos corrientes y que está dotada con 5,3 millones de euros. Finalmente, el Gobierno regional se ha comprometido a analizar y trabajar un plan específico de apoyo con actuaciones y medidas concretas para el sector turístico, para las que se tiene previsto poder habilitar fondos por un valor de unos 15 millones de euros en el presupuesto correspondiente a 2021, que irá destinado principalmente a los subsectores económicos más impactados por la pandemia, como son los establecimientos hoteleros, el ocio nocturno y los locales de banquetes y celebración de eventos.

Al presidente regional le hubiera gustado que fuera Gobierno central el que pusiera en marcha este plan ambicioso, porque en su opinión, las medidas tomadas por el Gobierno murciano "no serán suficientes" sin el apoyo del Ejecutivo central. En este sentido, López Miras ha vuelto a pedir a Sánchez el IVA superreducido del 4% para la hostelería, porque "eso no depende de nosotros". Por último, ha pedido responsabilidad a los murcianos para no sustituir el cierre de la hostelería "con concentraciones y encuentros en las casas" y anima a hacer uso de lo que ofrecerán los establecimientos "con responsabilidad", para que no paguen "justos por pecadores".