Nebulossa gana el Benidorm Fest: ¿cuánto dinero se lleva como premio?

El Benidorm Fest ha celebrado su gran final cerrando su tercera edición con Nubolossa como ganadora. España mandará a Mälmo la canción reivindicativa Zorra para intentar hacer con el micrófono de cristal en Eurovisión 2024. El grupo contaba con el apoyo mayoritario del público más fan del certamen y finalmente ha conseguido el billete para representar a nuestro país.

Nebulossa, ganador en la gran final del Benidorm Fest, al contrario de lo que se pueda pensar, no recibe ningún premio en metálico. De esta forma, el premio para los participantes es un trofeo, el Micrófono de bronce, además de la repercusión y promoción que supone ser ganador del certamen, además de poder disfrutar de la experiencia de representar al país en Eurovisión.

El motivo de que no haya premio en metálico

A diferencia de lo que sucede en otros concursos musicales, en los que el ganador se hace con un premio y con una buena recompensa económica, el Benidorm Fest apuesta por otra fórmula, en la que se centra en tratar de ofrecer a los artistas emergentes un lugar en el que poder darse a conocer y que pueda suponer el lanzamiento de sus respectivas carreras musicales.

De esta forma, a pesar de que ni el concurso ni representar a España en Eurovisión supone ingresar dinero alguno de forma directa, tiene una gran recompensa en términos de exposición y promoción, que pueden ser clave para poder dar pasos hacia adelante en la competida industria musical.

La visibilidad internacional que supone participar en el Festival de la Canción de Eurovisión hace que surjan oportunidades profesionales muy interesantes, a las que hay que sumar el propio honor y satisfacción personal de ser el responsable de representar a todo un país en el evento musical más esperado del año.

De hecho, la propia Chanel, encargada de representar al país en la cita eurovisiva en el año 2022, llegó a asegurar que aunque no cobró nada por acudir a este evento musical más allá del desplazamiento y las dietas, su caché creció en unos meses hasta los 30.000 euros por cantar en directo "SloMo", una cifra que no dejó de crecer a lo largo del año 2023, gracias a la fama y reconocimiento obtenido fruto de su paso por el concurso.

El sueldo de los presentadores del Benidorm Fest

Aunque los vencedores del Benidorm Fest no ganan dinero alguno, sí que lo hacen los encargados de presentarlo. En 2024 los elegidos para ello han sido la cantante Ruth Lorenzo, representante de España en Eurovisión 2014, y los periodistas Marc Calderó y Ana Prado, que están acompañados de Inés Hernand y Aitor Albizua.

“Si salgo sola soy la zorra

Si me divierto la más zorra”



Nebulossa (@Nebulossa_of) grita lo que siente a los cuatro vientos con “ZORRA”. #BenidormFest2024 #BenidormFestFinal



Aunque se desconoce la recompensa económica que reciben todos ellos en la presente edición, lo que sí se sabe es que en anteriores ediciones se han llevado un buen "pellizco". En 2023 la que más cobró fue Mónica Naranjo, con un total de 50.000 euros, mientras que Rodrigo Vázquez cobró 25.000 euros e Inés Hernand, 15.000 euros.

Estos datos fueron superiores a los de la gala del año 2022, cuando RTVE tuvo un presupuesto notablemente inferior, y en el que tanto Alaska como Maxim Huerta percibieron cada uno de ellos 18.000 euros, mientras que Inés Hernand, también presente en la primera edición, ganó 7.500 euros por su labor en el certamen musical celebrado en Benidorm.