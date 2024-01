La elevada cifra de dinero que ganan los presentadores del Benidorm Fest

Desde el 30 de enero hasta el 3 de febrero se celebra el Benidorm Fest 2024, uno de los eventos musicales más importantes del año en España que tendrá su primera semifinal este martes 30 de enero y que se podrá seguir por La 1 de TVE a las 22:50 horas. Será el fin de semana, sábado 3 de febrero, durante la final cuando conozcamos al representante de España en Eurovisión en Malmö (Suecia). El coste de producirlo para la cadena pública volverá a superar los 4 millones de euros, pero de ese dinero los participantes no cobran nada por su participación. Sin embargo, los presentadores sí se llevan un buen 'pellizco'.

En la tercera edición del Benidorm Fest, los presentadores serán rostros muy televisivos. Ruth Lorenzo, quien fue representante de España en Eurovisión 2014, ganadora de Tu cara me suena y participante en MasterChef Celebrity 7 y Veo cómo cantas. Le acompañará el periodista Marc Calderó, que pasó por Mediaset antes de formar parte del equipo de RTVE. Además, Ana Prado estará en la Green Room junto a los concursantes. También es periodista de RTVE y ha participado en importantes eventos como los San Fermines o la reciente Cabalgata de Reyes. Además, Inés Hernand y Aitor Albizua estarán en el after Benidorm Fest.

Las cifras oficiales de cuánto cobran por presentar el festival 2024 no se conocen, pero lo sabremos próximamente, ya que RTVE ofrecerá los datos a través del Portal de Transparencia, como en las ediciones anteriores. En ediciones anteriores, las cifras de cada presentador fueron bastante dispares. En 2023, el Benidorm Fest gastó en total 90.00 euros: Mónica Naranjo fue la que más cobró, con 50.00 euros por poner el rostro a las semifinales y a la final. Por su parte, Rodrigo Vázquez cobró 25.000 euros e Inés Hernand, 15.000.

En la gala de 2022, RTVE destinó 43.500 euros para pagar a los presentadores, es decir, algo menos de la mitad que un año después. Tanto Alaska como Maxim Huerta cobraron 18.000 euros, mientras que Inés Hernand ganó 7.500 euros.

¿Qué cantantes participan en el Benidorm Fest 2024 y cuánto cobran?

Almacor, Angy Fernández, Dellacruz, Jorge González, Lérica, Mantra, María Peláe, Marlena, Mis Caffeína, Nebulossa, Noan, St. Pedro, Sofía Coll, Yoly Saa, Quique Niza y Roger Padrós son los concursantes de este evento en que mostrarán todos sus dotes artísticas para conseguir representar a España en el Festival de Eurovisión 2024.

Sin embargo, a pesar de ser los protagonistas, ninguna partida del presupuesto millonario va a parar a sus bolsillos. Si bien es cierto que el festival es un escaparate en sí mismo, mucho más el ganador y representante en Eurovisión. Algo que ya lograron Blanca Paloma con Eaea en 2023, y especialmente Chanel con SloMo, el tema que le cambió su carrera artística y con el que quedó en tercera posición en Eurovisión.

Chanel reconocía en El Hormiguero que no cobró nada por representar a España más allá del desplazamiento a Turín y las dietas. "No te pagan por ir a Eurovisión, no hay sueldo", apuntaba. Sin embargo, su caché en unos meses creció hasta los 30.000 euros por cantar en directo 'SloMo'. Cifra que habrá aumentado considerablemente durante 2023, cuando completó su primera gira antes de estrenar ¡Agua!, su nuevo disco.

¿Cuánto cuesta organizar el Benidorm Fest?

En 2022, el coste fue de casi 2,9 millones de euros. En 2023, la cifra se elevó hasta los 4 millones, según confirmó RTVE a través del citado Portal de Transparencia. En ambas ocasiones, las cifras se quedaron levemente por debajo de lo presupuestado. No se ha dado a conocer el presupuesto de lo que va a invertir RTVE en la tercera edición de este festival, pero también debería hacerse público en las próximas semanas.

Algo más de la mitad del presupuesto de cada Benidorm Fest está destinado a las productoras. Por tercer año consecutivo, será Bloomberg TV la encargada de producir el evento. Por orden de mayor a menor, los siguientes gastos están destinados a personal técnico de la propia RTVE, derechos artísticos, dietas y alojamientos. El resto de costes se sitúan por debajo de los 100.000 euros, como invitados, seguridad, decorados, alquiler de instrumentos, vestuario, atrezzo o servicios jurídicos, entre otras partidas.

De este presupuesto de 4M de euros, la mayor parte procede de la Generalitat Valenciana, que aporta una dotación de 1,5 millones de euros, la misma cantidad que en 2023, y 500.000 euros más que en 2022. Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm aporta 250.000 euros al festival.