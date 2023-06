La oferta de empleo se disparó un 25% en 2022 y superó los efectos del coronavirus. 

Las ofertas de empleo se elevaron un 25,3% durante el pasado ejercicio respecto al año anterior y registraron niveles que no se veían desde antes de la crisis de 2008. Todo ello, ante un 2023 que estará marcado también por el crecimiento, aunque no tan robusto, según el informe 'Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España' de Infoempleo y Grupo Adecco y recoge Europa Press. En el estudio se señala que la oferta de empleo en España no ha sido muy equitativa, ya que el 56,21% de la oferta total de empleo se ha concentrado en la Comunidad de Madrid (23,55% de todas las ofertas de empleo), Cataluña (22,24%) y Andalucía (10,42%), aunque de las tres, sólo Madrid y Cataluña han incrementado su aportación.

Tras ellas, se sitúa el País Vasco, que aglutina el 7,69% de la oferta de empleo, tras ceder cuatro décimas interanuales; mientras que la Comunidad Valenciana cierra este año el 'top 5', con el 7,46% de vacantes, valores similares a los del año pasado. Entre las regiones que menos empleo han generado, se sitúa Asturias, con un 1,10% del total de ofertas; Islas Baleares (1,04%) y La Rioja, con menos de un punto porcentual (0,96%) del total.

Baleares, donde más ha aumentado el número de ofertas

Si se observa el comportamiento de la oferta de empleo dentro de cada comunidad autónoma y no en función al total nacional, las Islas Baleares obtuvo el mayor incremento del número de ofertas publicadas respecto a 2021, exactamente un 39,32% más. Tras ella, Cataluña experimenta el segundo mayor crecimiento de su oferta, con un 21,22% interanual, y en tercer lugar, Navarra, con un 16,96% de vacantes más que en 2021. Del otro lado, el mayor retroceso en el número de vacantes publicadas lo ha vivido Galicia, donde se han publicado un 18,43% menos de ofertas. Tras ella, las mayores caídas se han dado en Asturias (-15,60%) y Extremadura (-13,91%).

El sector oferta servicios oferta mayoría de puestos

El sector servicios es el que más puestos de empleo ha ofrecido en 2022, con un 8,97% del total, lo que implica 2,60 puntos porcentuales más que el año anterior, debido principalmente a la buena evolución que ha tenido la industria del ocio y entretenimiento, y también de las compañías relacionadas con las áreas de calidad, medio ambiente, comercio exterior y transporte.

Le siguen transporte de mercancías y logística, con un 7,36% del total, 0,19 puntos porcentuales menos que el año anterior, y Comercio y distribución minorista, con un 6,36% del total, lo que significa 1,64 puntos porcentuales menos que el año anterior. Por el lado contrario, Sanidad ha protagonizado la caída más importante, dejándose 3,11 puntos porcentuales para quedarse con el 6,32% de las ofertas, acompañada por el sector industrial, con 2,24 puntos porcentuales menos, hasta los 4,42% y seguros, con 1,2 puntos porcentuales menos, hasta los 3,24%.

Inflación e incertidumbre casi no alteran la productividad

Solo un 35,8% de las empresas consultadas han visto alterada su productividad por la inflación y la incertidumbre económica vivida durante el último año, mientras que un 54,3% afirma que no les ha influido, y un 9,9% sostiene que incluso la han aumentado. Sin embargo, sí que ha afectado a los salarios, según el 65,6% de las compañías. Así, un 49,7% de las empresas consultadas dicen que han tenido que aumentarlos, mientras que un 15,89% los ha reducido.

Entre los motivos de subida salarial están, en el 60,3% de los casos, la disminución de cotizaciones a la Seguridad Social, en un 58,9% la productividad alcanzada por los empleados, y en un 29,1% conseguir perfiles más cualificados. Asimismo, entre las empresas consultadas, un 56,3% se vio obligada a realizar despidos durante 2022, en el 33,3% de los casos fue por la situación económica y la disminución de ingresos, donde los sectores que más despidos recogieron fueron ingeniería y producción (31,8%), comercial y ventas (30,3%), administración y servicios generales (24,2%), atención al cliente (24,2%) y compras, logística y transporte (7,6%).

La factura del 60% de los autónomos ha caído

Por otro lado, un 60,4% de los autónomos dice que su facturación se ha visto reducida por la incertidumbre y la inflación, mientras que en el 30,7% de los casos se ha mantenido estable, y tan solo el 8,85% ha incrementado sus ingresos. A pesar de ello, solo un 17,7% de los autónomos consultados han tenido que recurrir a la prestación por cese de actividad durante el pasado ejercicio. Asimismo, el 82,3% de los autónomos dice que no ha tenido que realizar despidos, frente a un 17,7% que sí lo ha hecho. De este último grupo, el mayor porcentaje (42,9%) indica que ha afectado a más de la mitad de su plantilla.

Casi cuatro de cada diez no han tenido subida salarial

Un 39,1% de los trabajadores no ha tenido subida salarial en 2022, mientras que un 37,8% confirma que han conseguido un aumento de sueldo, pero por debajo del IPC, y un 23,1% contaron con una subida igual o superior al IPC. Asimismo, respecto a las horas extra, el 53% de los trabajadores encuestados constata que durante el pasado año trabajaron más horas de las que indicaba su jornada laboral, donde un 31,1% realizó hasta 50 horas extras y un 10,1% superó las 400 horas extra, un esfuerzo que casi cuatro de cada diez asegura que no le fue recompensado ni con descansos ni con dinero.