Ofertas para trabajar en el extranjero: sueldos de hasta 6.000 euros al mes

Los trabajadores españoles están muy cotizados en el extranjero debido a la formación y experiencia. En la mayoría de los puestos, ya sean más o menos cualificados, suelen ofrecer sueldos superiores, aunque en muchos casos el coste de la vida también es más elevado. Las tasas de empleo son mayores y buscan trabajadores aunque no sepan el idioma local. Septiembre es un mes en el que muchas personas comienzan su nuevo 'curso' profesional y buscan oportunidades fuera de España, ya sea para encontrar un primer empleo, conseguir mejores condiciones o cambiar de aires.

Las ofertas de empleo en países fuera de España se pueden buscar tanto en portales especializados como en la red EURES y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que publican miles de trabajos en Europa, donde se pueden consultar todos los requisitos. No todas las ofertas exigen experiencia profesional previa ni un conocimiento avanzado del idioma local.

Trabajos en Irlanda

Es uno de los países donde hay más españoles trabajando dentro de Europa. La red EURES y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han publicado más de 1.500 ofertas de empleo para trabajar en Irlanda. No es necesario dispones de visado, siempre que se acredite ser ciudadanos español. El salario mínimo es de 1.909,7 euros al mes y el salario medio es de 3.890 euros mensuales.

Carpintero , 30.000 euros: en tareas habituales de carpintería, con jornada de 39 horas semanales.

Cocineros , 30.000 euros: en las cocinas de restaurantes con jornadas de 39 horas.

Distribución y transporte, 30.000 euros. Buscan una persona con a menos 3 años de experiencia y ofrecen un contrato de dos años de duración.

30.000 euros. Buscan una persona con a menos 3 años de experiencia y ofrecen un contrato de dos años de duración. Logística, 35.000 euros: la empresa XPO busca especialista en desarrollo y gestión de pedidos internacionales, con un contrato de 40h semanales.

Trabajos de fisioterapeuta en Alemania y Suiza

Los fisioterapeuta españoles están muy solicitados en los países europeos, pero las empresas de Alemania y Suiza están entre las que ofrecen los mejores sueldos. Las ofertas de empleo habituales tienen unos salarios de unos 4.000 euros brutos al mes por jornadas de 40 horas a la semana, para trabajar en hoteles, residencias, clínicas o hacer visitas domiciliarias. En varias de ellas ofrecen alojamiento e incluso coche de empresa para uso profesional. Incluso, los sueldos son de hasta 6.000 euros al alcanzar puestos de responsabilidad.

Trabajos en Canadá

El idioma es una de las principales limitaciones para encontrar trabajo en países extranjeros. En Canadá la tasa de empleo es muy alta e incluso contratan a personas que no saben inglés o francés, los dos idiomas oficiales. Porque también hay muchos ciudadanos inmigrantes que hablan español, portugués y chino, entre otros. Los empleos disponibles para españoles sin idiomas están ligados a puestos donde no es necesario una constante expresión oral o escrita. Tal y como recoge el portal indeed, algunas de las ofertas son las siguientes: