La OMT exige medidas urgentes para el turismo ante el varapalo del coronavirus

El turismo se ha convertido en uno de los mayores damnificados por la crisis del coronavirus. El secretario de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Zurab Pololikashvili, ha urgido a poner en marcha las reformas y las ayudas necesarias para apoyar al sector turístico ante la pandemia de la Covid-19 y ha recordado que es sustento de millones de personas en todo el mundo.

"No hay tiempo que perder porque las horas de trabajo perdidas devastan vidas. Para muchos millones de personas de todo el mundo, el turismo es mucho más que una actividad de ocio", señala Pololikashvili en un mensaje firmado en Madrid.

La OMT recuerda que entre los hasta 1.600 millones de personas que podrían verse afectadas en todo el mundo por una pérdida de horas de trabajo como resultado directo de la pandemia, se encuentran los miembros más vulnerables de la sociedad, los que trabajan en la economía informal, muchos en el sector turístico.

"Por ellos, debemos ser capaces de asegurar que se tomen medidas firmes y prontas para proteger el turismo y proteger los medios de vida que genera", añade. "Cuanto más nos demoremos en ofrecer al turismo la reforma financiera y regulatoria que requiere, más serán las personas cuyos medios de sustento estarán en riesgo", concluye.

El sector lucha contra el 'bono basura'

El sector del turismo se enfrenta a un gran desafío: la defensa de su 'investment grade' o grado de inversión para no caer en 'bono basura'. La tarea no es sencilla ya que las grandes compañías cotizadas están a solo uno o dos escalones y las perspectivas, para una gran mayoría, son negativas. Aena, Amadeus, IAG, Meliá Hotels y NH Hoteles deberán llevar a cabo distintas medidas que no deterioren su situación financiera y lo harán en pleno parón del sector como consecuencia de la crisis derivada por el coronavirus y con grandes obligaciones en ciernes.

Para empezar, la mayoría de compañías, con el objetivo de defender el 'grado de inversión', se ha lanzado a reducir sus gastos y uno de los primeros ha sido recortar el dividendo, lo que les ha permitido incrementar sus reservas con cientos de millones de euros. No obstante, también han planteado medidas adicionales a corto y medio plazo.

Amadeus ha sido una de las primeras en ponerse manos a la obra. Moody's, a comienzos de mes, le daba una de cal y otra de arena puesto que mantenía su rating 'Baa2' (a dos escalones del 'bono basura') pero rebajaba la perspectiva a negativa por el coronavirus. ¿El motivo? "Los resultados operativos significativamente deprimidos durante, al menos, la primera mitad de 2020 debido a las interrupciones severas en el sector de los viajes por el brote del Covid-19", destacaba la propia agencia.