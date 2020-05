El coronavirus arrasará con el 9,2% del PIB y destruirá dos millones de empleos

El destrozo que el Covid-19 hará en la economía española no tiene precedentes. Las estimaciones oficiales del Gobierno remitidas a última hora de ayer a Bruselas -al filo del plazo establecido en la normativa europea- y presentadas este viernes por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, descuentan que la pandemia se llevará por delante el 9,2% del PIB y cerca de dos millones de puestos de trabajo, con una caída del empleo del 9,7%. La tasa de paro se irá en solo unos meses por encima del 19%, a niveles de 2017. Ahora está en el 14,41%,

El Gobierno se ha visto obligado a revisar a última hora sus previsiones económicas para 2020 después de que el Instituto Nacional de Estadísticas avanzara este jueves un desplome del 5,2% de la economía en el primer trimestre del año, sensiblemente más agudo de lo que cabía prever después de los datos de la EPA y definitivamente más negativo que el escenario central con el que trabajaba el Ejecutivo hasta conocer este dato. Calviño ha admitido este viernes que ese "estado de hibernación temporal" de la economía del que habla el Gobierno casi desde el principio de la crisis está provocando un desplome bastante más potente que el experimentado en la Gran crisis financiera e inmobiliaria de hace una década.

El resultado es que en los últimos días el Ejecutivo ha pasado de un escenario central en el que preveía una caída del PIB en el entorno del 8% a deslizarse hacia escenarios más pesimistas hasta situar su expectativa de caída de la economía en el 9,2%, en el parte moderada del rango más pesimista de las previsiones conocidas hasta el momento. Organismos de prestigio como el Banco de España o las Cámaras de Comercio han estimado que la caída podría llegar a irse hasta el 13,6%.

El Gobierno sí ha abandonado su relato inicial del 'paréntesis en la actividad económica' del que se saldría con renovado vigor a partir del segundo semestre del año. España saldrá de la crisis, sí, pero no lo hará rápidamente, en forma de 'V', como se decía hace solos unas semanas sino en forma de 'V asimétrica', según la nueva nomenclatura utilizada este viernes por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. "El perfil será el de una fuerte caída de la economía y una recuperación vigorosa pero algo más suave de lo previsto a partir del segundo semestre de este año". Según la previsión gubernamental España no alcanzará el nivel de PIB perdido en esta crisis hasta el año 2022 y el año que viene registrará un crecimiento del 6,8%.

El golpe más importante se lo llevará el mercado de trabajo. El 'escudo social' dispuesto por el Gobierno no impedirá que la crisis se lleve por delante el 9,7% de los puestos de trabajo de la economía española, según la previsión gubernamental. Esto implica en empleos contantes y sonantes la destrucción de alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo y que el número de ocupados equivalentes a tiempo completo de la economía -como se miden estas cosas- caerá desde los 18.416.100 que había al cierre de 2019 hasta los 16.629.739. Hablamos de volver al nivel de empleo que había al inicio de 2016, en los albores de la recuperación económica tras la crisis. L

La foto ofrecida este viernes por el Gobierno revela más información de lo que parece. El dato de avance del PIB publicado el jueves por el INE desvelaba la pérdida de 550.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año. Que el Gobierno se sitúe en un escenario de perdida de empleo de más de 1,7 millones de puestos de trabajo descuenta que el escudo de los ERTE no se prolongará a final de año y que una parte no pequeña de los trabajadores que hoy están bajo ese paraguas acabarán en el desempleo.

Montero infla la factura de la crisis hasta los 35.000 millones

El Gobierno ha detallado también -se lo exigía Bruselas- la factura que se derivará de las medidas dispuestas para paliar los efectos de la crisis que eleva a un monto cercano a los 35.000 millones de euros, tres veces más que los 13.900 millones que se estimaron en un primer momento: 28.403 millones por las medidas de gasto público discrecional y otros 6.120 millones de euros por la pérdida de ingresos fiscales por algunas medidas de estímulo. El cálculo sin embargo no permite evaluar de forma clara el impacto real que este escudo tendrá sobre el déficit, ya que incluye medidas que en principio no tendrían por qué afectar al balance presupuestario como las moratorias de pago de impuestos y cotizaciones sociales -que retrasan el pago, no lo condonan- o el adelanto de las transferencias a las comunidades autónomas, que implica una transferencia de recursos del Estado a las administraciones territoriales pero que no tiene impacto alguno sobre el déficit.

Sin esos factores el impacto neto sobre el presupuesto se aligera hasta quedarse por debajo de los 30.000 millones. El factor que mayor peso tendrá en esta factura será los ERTE, que le costarán 17.894 millones de euros a las arcas del Estado, según la previsión del Gobierno. Con todo, el empeoramiento del cuadro general de la economía ha impedido que el Gobierno 'pinte' un objetivo de déficit por debajo del 10%. Su expectativa es que el desequilibrio entre los ingresos y los gastos se sitúe en 2020 en el 10,34% del PIB, en niveles similares a los máximos históricos que se alcanzaron en el contexto de la Gran Crisis financiera.

Un dato interesante. Las cifras trasladadas este viernes por el Gobierno se basan en un escenario en el que el consumo público apenas repunta respecto al año 2019 - 2020: 2,5%; 2019: 2,3%- lo que da una idea de hasta qué punto el Ejecutivo está intentando contener la evolución del gasto público en su paquete de medidas paliativas para aliviar los efectos del coronavirus.

El Gobierno ha eludido publicar dato alguno sobre la evolución de las cuentas públicas y de la deuda pública en 2021. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha atribuido esta laguna al contexto de gran incertidumbre. Según su argumentación, dentro de unos meses habrá más información para afinar la evolución de esos indicadores para el año 2021... se supone que también para este año.