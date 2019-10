El Gobierno dará una extra a los jubilados si la inflación sube más del 0,9% en 2020

Si a finales del año que viene el Índice de Precios de Consumo (IPC) supera el 0,9% que se ha tomado como referencia en el Plan Presupuestario para calcular la subida de las pensiones de 2020, el Gobierno se compromete a compensar a los pensionistas con una 'paguilla' extraordinaria. Así lo confirman a La Información fuentes del Ministerio de Trabajo que insisten en que su prioridad absoluta es garantizar el poder adquisitivo de los casi nueve millones de beneficiarios de prestaciones públicas del sistema de la Seguridad Social.

De momento, el Ejecutivo en funciones ha comunicado a la Comisión Europea su intención de subir las pensiones un 0,9% en 2020. Si bien en el Plan Presupuestario no se aclaran los detalles que han conducido a cifrar esta revalorización, consultados al respecto los ministerios de Trabajo y Hacienda aseguran que se trata del IPC previsto para 2020. Economía, por su parte, explica que no está entre sus cometidos hacer previsiones de IPC. De hecho, este indicador no figura explícitamente en el borrador presupuestario y el que más se asemeja, conocido como el deflactor del consumo privado, se sitúa muy por encima, en el 1,6%.

En el documento remitido ayer a Bruselas se explica que para proyectar ese 0,9% el Gobierno se ha basado en la evolución de los precios estimada para finales de este año. En concreto, figura que "en cuanto a la revalorización de las pensiones, se ha supuesto que se realizaría en base el IPC de finales de año. Así, dada la evolución de los precios en la actualidad y las previsiones para este último trimestre del año, se estima que la revalorización de las pensiones podría alcanzar el 0,9%".

En la práctica, esta fórmula para estimar el IPC del año próximo se asemeja la que ya planteó el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, poco después de llegar al cargo. En diciembre de 2018 comunicó que el Gobierno había decidido revalorizar las pensiones según la media de la inflación de los últimos doce meses anteriores al final del año, es decir, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso. Pero la iniciativa debía trasladarse a la Ley General de la Seguridad Social, previa aprobación del Congreso de los Diputados tras un Decreto Ley a proposición del Ministerio Hacienda. Y no se hizo.

Es, precisamente, la fórmula que se utilizó para compensar a los pensionistas por la desviación de la inflación en 2018, cuando las pensiones subieron un 1,6% y la media de doce meses del IPC entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 se situó en el 1,7%. Esa décima fue reembolsada a posteriori, en febrero de 2019, cuando los pensionistas recibieron una 'paguilla' de unos 13 euros de media que costó a la Seguridad Social 256 millones de euros.

Y el mismo cálculo se utilizará el próximo año en el momento en que se constate que los precios suben más que las pensiones y, por tanto, merman el poder de compra de los pensionistas, según explican desde Trabajo. Por tanto, si la subida media del IPC entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020 es superior al 0,9% se compensará a los pensionistas con una paga extraordinaria en un desembolso único y puntual a principios del año siguiente.

Con todo, las fuentes consultadas insisten en que el 0,9% es una previsión de inflación y, como todas las previsiones macroeconómicas, puede variar. De momento, el consenso de los analistas de Funcas sitúa la media anual del IPC en 2020 ligeramente por encima, en el entorno del 1%. Si bien las pensiones ya han subido este año mucho más que la inflación. En concreto, el Gobierno socialista ejecutó para 2019 un alza del 1,6%, fruto de un pacto anterior del Ejecutivo de Mariano Rajoy, mientras los precios van a cerrar el año con un encarecimiento medio del 0,7%, según Funcas. Es decir, los pensionistas van a ganar en 2019 unas nueve décimas de poder adquisitivo.