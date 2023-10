Adif sella la reducción de jornada laboral de sus empleados a 35 horas por semana

Tras seis meses de intensas negociaciones, la dirección de la empresa pública Adif —y por extensión, su homóloga Adif Alta Velocidad— y los sindicatos han refrendado el acuerdo para reducir la jornada laboral de sus más de 12.000 empleados hasta las 35 horas semanales. Los empleados de las compañías encargadas de gestionar la red ferroviaria pasarán así a trabajar dos horas y media menos por semana desde las 37 horas y media actuales, igualando sus condiciones a las del grupo Renfe.

La consecución de esta reducción de jornada tiene su origen en las protestas sindicales de marzo, cuando determinadas organizaciones convocaron varias jornadas de huelga. Entonces, exigieron a Adif que igualase las condiciones de sus trabajadores a las de sus antiguos compañeros de Renfe, la otra empresa pública en la que se segregó el antiguo monopolio ferroviario estatal.

Se aplicará con efectos retroactivos

La negociación llegó a paralizarse en verano debido la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública respecto a las condiciones que regularían esta reducción horaria. El departamento dirigido por María Jesús Montero (en funciones) reclamó que no se mermase la productividad y que la medida entrase en vigor en el momento en que se firmó el preacuerdo, no en la fecha en que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado del año 2023, como pretendían los sindicatos.

Desbloqueados esos asuntos, y contando con la bala de que la aplicación de las 35 horas no era obligatoria por parte de la empresa —el acuerdo sellado por el Gobierno, UGT y CCOO el pasado año no impone este horario ni fija un plazo para ejecutarlo—, Adif presentó una nueva propuesta el pasado 21 de septiembre que fue calificada de "ultimátum" por parte de los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y SCF) por no poder extender la negociación. Pese a todo, la acabaron refrendando.

106 horas menos al año

El acuerdo sellado reduce la jornada anual de 1.642 a 1.536 horas y acuerda un horario de verano de 6 horas y 30 minutos de trabajo —entre el 15 de junio y el 15 de septiembre—. Además, se incluye la libranza en determinados días como el 5 de enero y el Jueves Santo; o la conversión en días libres de la diferencia de horas correspondiente a las vacaciones que se disfruten durante el período estival.

Los empleados de Adif se convertirán, por tanto, en los primeros del sector público empresarial que verán compensada esta reducción horaria en forma de más días libres. Desde UGT defienden que, aunque el acuerdo no cumple todas las expectativas, sí ha permitido cambiar cuestiones como que parte de la reducción de jornada se cumpla en días completos, y no en minutos de trabajo diario, algo con lo que no cuentan en Renfe. Por su parte, CCOO destaca que este acuerdo "convertirá a Adif y Adif AV en una de las empresas pioneras de la administración pública en reducir su jornada hasta las 35 horas desde una fecha determinada (16 de marzo) y con todos sus efectos retroactivos".