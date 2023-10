Pedro Sánchez: "En el interés de España, hoy defiendo la amnistía en Cataluña"

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado durante su intervención en el Comité Federal del partido que "Cataluña está lista para el reencuentro total", y ha defendido la aprobación de una ley de amnistía.

"En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña", ante el Comité Federal del PSOE, y ha justificado la amnistía como modo de "afianzar" el reencuentro entre España y Cataluña. El presidente del Gobierno en funciones ha asegurado que dejar atrás por el 'procés' durante el año 2017, medidas de gracia como los ya aprobados indultos son necesarias.

"Es una labor que comenzamos en la pasada legislatura, con medidas que suscitaron dudas legítimas que comprendí perfectamente", reconoció Sánchez. Pero en opinión del líder del PSOE, los indultos han tenido "resultados indiscutibles", ya que en Cataluña "el reencuentro se abre paso cada día".

Sánchez ha justificado las nuevas "medidas de gracia" para evitar el Gobierno de la derecha y ha reconocido que antes de las elecciones no se planteaba la amnistía para ahora. "No era nuestro plan para este momento", ha admitido Sánchez. También reconoció que el virage de opinión se produce para "no dar una segunda oportunidad a Feijóo y Abascal". "Hay que hacer la necesidad virtud", ha justificado el líder socialista, que ha reconocido que la amnistía no es el fin del camino.

La consulta no incluía la amnistía

La dirección del PSOE ha aprobado la pregunta que formulará a su militancia sobre el pacto con Sumar y por los posibles pactos con "otras formaciones" con las que negocia la amnistía. La consulta durará una semana y tendrá que ser aprobada por el Comité Federal de los socialistas de este sábado.

"¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?", dice la pregunta que el PSOE hará a sus bases, según han informado fuentes del partido.

Los militantes tendrán que responder de manera presencial o telemática hasta el próximo 3 de noviembre. En la pregunta no se nombra una posible ley de amnistía, aunque sí se cuestiona a la militancia sobre los posibles acuerdos que el PSOE podría adoptar con las formaciones independentistas que la reclaman, tal y como adelantó el viernes el secretario general del partido, Pedro Sánchez.