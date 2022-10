Perdonan una deuda de 540.000 € a dos empresarios tras perder sus negocios

La Ley de la Segunda Oportunidad ha permitido desde su implantación en 2015 que muchas personas físicas con en situación de insolvencia puedan empezar una nueva vida sin deudas. Con los problemas económicos derivados por la pandemia, muchos negocios han tenido que cerrar e incluso algunas personas se han visto envueltas en deudas por préstamos solicitados. Esta medida puede ayudarles a librarse de las mismas e incluso mantener sus propiedades sin necesidad de embargo.

Cabe destacar que este mismo año se ha aprobado una reforma de la ley concursal que incorpora distintas actualizaciones para adecuar nuestra normativa a la Directiva Europea 2019/1023. Entre las que destacan unos plazos máximos para lograr el perdón de las deudas, la supresión e incluso la rebaja de muchos costes añadidos de este proceso y la posibilidad de conservar la vivienda habitual en propiedad si se solicita una exoneración provisional.

Esta es precisamente la opción que ha permitido a un matrimonio de empresarios librarse de una deuda de más de medio millón de euros que contrajeron tras la crisis de 2008, cuando sus negocios fracasaron y no pudieron hacer frente a los gastos derivados. Tal y como apuntan desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que les ha proporcionado la asistencia necesaria para ganar este juicio.

Deudas por dos negocios fallidos

La pareja de emprendedores madrileños decidió crear una empresa en 2007, pero un dos años después, cuando golpeó la crisis económica, se vieron obligados a cerrar antes de que la situación empeorase más. Fue entonces cuando comenzaron a tener deudas con la Agencia Tributaria y sus únicos ingresos provenían de la prestación por desempleo.

Años después, en 2015, decidieron volver a abrir un negocio de comercio al por mayor, pero su facturación no fue la esperada y debido a la morosidad de los clientes tuvieron que cerrar en 2019. En estos momentos habían contraído obligaciones de 539.000,32 euros, por lo que se vieron obligados a solicitar ayuda para poder respirar tranquilos.

Mantienen la vivienda y dos coches

Los abogados de la Asociación de Ayuda al Emprendimiento estudiaron su caso y determinaron que estos deudores podían acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. "Los tribunales cada vez son más conscientes que los créditos públicos deben incluirse en la exoneración, siguiendo con la directiva de la Unión Europea. Además, con la reforma concursal ya se recoge expresamente en la Ley que 10.000 euros con cada administrador deben ser exonerados, prácticamente, sin cuestionar", señala el letrado de la firma, Fran Bautista.

Aunque en un primer momento se trató de llegar a un acuerdo con los acreedores mediante una propuesta de pagos acordes a los ingresos, fue denegado. Finalmente, tuvieron que recurrir a la ley y gracias a ello el matrimonio ha conseguido librarse de esta deuda de más de medio millón de euros. Además, lograron excluir los bienes en propiedad de la liquidación, pudiendo mantener su vivienda habitual con hipoteca asociada que pueden seguir pagando las cuotas y dos vehículos que les resultan necesarios para trabajo.

Según el acuerdo, los deudores solo tendrán que abonar un plan de pagos correspondiente a la deuda pública "no exonerable", en concreto de 200 euros durante 5 años. Con esta sentencia los acreedores no podrán reclamar ningún pago más ni incluir en fichero de morosos a este matrimonio. Asimismo, pueden intentar montar otro negocio si lo quisieran, con la condición de no poder volverse a acoger a esta Ley en 10 años.