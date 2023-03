Ley de Familias 2023: el permiso parental de 8 semanas no será retribuido

La nueva Ley de Familias, impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, capitaneado por Ione Belarra, es ya una realidad en España. Entre las novedades que contempla la norma destaca no solo el permiso retribuido de cinco días por el cuidado de familiares, sino también por el permiso parental de 8 semanas. Los padres y madres que tengan hijos menores de 8 años, podrán disfrutar, de manera continua o discontinua, y a tiempo parcial o completo, de un permiso parental de ocho semanas.

He aquí otro de los puntos a destacar. Y es que, a diferencia del permiso retribuido de cinco días para el cuidado de familiares, no será retribuido. Si bien es cierto que se aplicará de forma progresiva, y es que para este año de 2023 arrancará con seis semanas, llegará hasta completar las ocho semanas en 2024. El objetivo del Gobierno de España con la puesta en marcha esta ayuda para las familias, es, por poner un ejemplo, poder ocuparse de los menores en periodos no lectivos o durante la adaptación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Asimismo, no hay que confundirlo con otro de los permisos que enmarcan la norma. En este caso es de cuatro días retribuidos al año y que se podrá disfrutar por horas, lo que sirve para respaldar a las familias ante una ausencia por fuerza mayor o motivos urgentes, por ejemplo, que un menor se ponga enfermo. Por el contrario, los permisos de maternidad y paternidad no se ampliarán hasta los seis meses, por lo tanto, se mantiene la duración de 16 semanas. Justo en este sentido, cabe recordar que la ministra de Derechos Sociales pretendía que, a partir de 2023, se sumaran dos semanas adicionales cada año, hasta 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de #LeyDeFamilias:



🔸Reconoce la diversidad de modelos de convivencia familiar



🔸Establece el marco para una política integral de apoyo a las familias



🔸Aborda las barreras en la conciliación y la crianza pic.twitter.com/vxDAfXIH2U — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 28, 2023

La ayuda de 100 euros al mes por hijo se expande

La nueva Ley de Familias universaliza la renta de crianza a todas las mujeres, también conocida como el cheque bebé de 100 euros mensuales por hijo, hasta los tres años. Hasta ahora, únicamente las madres trabajadoras podían acceder a esta subvención, lo que cambia radicalmente a partir de ahora.

Según nuestros cálculos, esta medida va a beneficiar a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres, con lo cual, prácticamente, estamos llegando al objetivo último de universalización de esta renta", ha destacado la ministra Belarra. Asimismo, a todo ello se le añade las personas que trabajan a tiempo parcial o temporal cobrarán la deducción reembolsable del IRPF completa y no en proporción.

Ampliación de la familia numerosa



Asimismo, la Ley de Familias pasará a considerar como familias numerosas a las monomarentales con dos hijos.