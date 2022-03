La pesca, el factor 'oculto' en el giro de guion histórico de España en el Sáhara.

Tomás duerme durante el día y faena durante la noche. Lleva ya varios años pescando en las aguas marroquíes. Aunque él zarpa cada día desde el puerto de Cádiz, si no consigue pescar nada a lo largo de la jornada, se queda por los caladeros del país vecino hasta que dé con esas sardinas y boquerones que desde la lonja gaditana ansían. "Egoístamente hablando, todo lo que sea limar las asperezas que se tengan con Marruecos puede ser positivo", dice al otro lado del teléfono una voz que denota cansancio. El pasado viernes, el Gobierno anunció un giro histórico en sus relaciones diplomáticas con el reino alauita. Así, se ha decantado por permitir, por primera vez, que Marruecos 'domine' el Sáhara Occidental. Una decisión que influiría en la pesca, ya que las aguas saharauis podrían formar parte del acuerdo bilateral que mantiene la UE con la dinastía alauí desde hace más de 30 años.

El 29 de septiembre de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desbarataba un convenio económico de gran relevancia para el reino alauita y los países miembros de la Unión. El alto tribunal europeo sentenció lo siguiente: "Se anulan las decisiones del Consejo relativas, por una parte, al acuerdo entre la UE y Marruecos por el que se modifican las preferencias arancelarias concedidas por la UE a los productos de origen marroquí y, por otra parte, a su acuerdo de colaboración de pesca sostenible". Sobre esto último, exponía que se trataban de "acuerdos controvertidos" porque se aplicaban "expresamente al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes". Lo que para el TJUE "requería" el "consentimiento" expreso del pueblo afectado.

El nuevo pacto -que tenía una duración de cuatro años (2019 a 2023)- suponía una contribución económica por parte de la UE de 208 millones (en el primer año, 48,1 millones; en el segundo, 50,4 millones; y en el tercer y cuarto, 55,1 millones). A cambio, la monarquía alauí permitiría a 128 buques de 11 países europeos (España, Portugal, Francia, Alemania, Lituania, Letonia, Países Bajos, Irlanda, Polonia, Italia y Reino Unido) pescar 375.000 toneladas de pescado, siguiendo diferentes técnicas (como la pesca artesanal del atún con caña, la extractiva pelágica artesanal e industrial o la que utiliza artes de arrastre y palangre de fondo, entre otras).

Este acuerdo bilateral -beneficioso para ambas partes- se podría volver a reactivar si Marruecos se hiciera con la 'tutela' del Sáhara Occidental. De esta forma, si los planes de Mohammed VI de convertir el Sáhara en una autonomía de su país, y como ahora España -junto con otros países europeos- apoyan, el TJUE no podría interpretar una 'invasión' en los intereses del pueblo saharaui en el caso de que, en un futuro acuerdo económico, esas aguas pudiesen ser transitadas por barcos europeos, ya que el territorio estaría bajo la administración de Marruecos.

De materializarse un nuevo tratado que incluyera las aguas saharauis, las cofradías de Andalucía y Canarias serían las más beneficiadas de todo España. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, afirma que esta decisión de Sánchez ha generado "incertidumbre" en el sector. "No sabemos si esta nueva actitud va a ser positiva o negativa. Ahora mismo estamos expectantes por ver qué ocurre. Me imagino que para algunos pescadores será beneficioso, pero para otros no, como, por ejemplo, los que pescan en Argelia. Hasta ahora España había mantenido una posición de neutralidad y no sabemos cómo la nueva postura de nuestro país va a ser tomada por el gobierno argelino", expone.

La decisión unilateral del presidente ha provocado desde el viernes todo un terremoto en el espectro político, con fuertes críticas por parte del socio de coalición y de la oposición. Además, esta mañana una de las asociaciones profesionales de fiscales más destacadas del país, UPF, ha publicado un mensaje desde su cuenta de Twitter avisando al Gobierno de que debe cumplir la exigencia de descolonizar el Sáhara Occidental a través del referéndum de autodeterminación, tal y como recoge el derecho internacional y distintas resoluciones de las Naciones Unidas (ONU).

Este cambio estratégico del presidente Sánchez, y que salpica al sector pesquero, se da en un momento de máxima tensión. Las cofradías han decidido parar desde este lunes como protesta a los altos precios de los carburantes, que les fuerzan a "salir a la mar a perder dinero en lugar de a ganar". Una situación a la que también se le une la crisis de los transportistas, que ha provocado que toneladas de pescado se pudrieran en los últimos días abandonados en el puerto ante a la falta de camiones que los transportaran.