'Pegatinas' solares, la última solución para generar energía verde y ahorrar en la factura de la luz

La instalación de paneles fotovoltaicos se duplicó en el año 2022 y ya hay en torno a 200.500 instalaciones residenciales con autoconsumo en España, según el estudio anual de la Unión Española Fotovoltaica. Cada vez hay más familias que dan el paso en busca de conseguir ahorrar en la factura de la luz, pero también de la calefacción y el agua caliente sanitaria. Es muy rentable una vez se recupera la inversión inicial y los costes de la instalación. Pero como todas las tecnologías, evolucionan. Desde hace meses, en el parque eólico de Breña (Albacete) utilizan una solución basada en pegatinas solares que son mucho más ligeras que los sistemas tradicionales.

La gran ventaja de estas pegatinas solares es que se adhieren a todo tipo de superficie, evitando así las dificultades de los grandes y pesados paneles solares que se instalan actualmente en los edificios. Las pegatinas, cuyo nombre comercial es Heliosol, están desarrolladas por la empresa alemana Heliatek. Apenas miden 2 mm, son flexibles, ligeras y se instalan en 2 minutos. Incluso, se amoldan a curvaturas de hasta 20 centímetros de radio. De hecho, se ha utilizado la turbina del citado parque eólico de Breña a modo de prueba. Es la única que está cubierta por estas pegatinas en vez de ser una torre blanca y lisa como cualquier otra. Pero también se ha instalado ya en otros edificios circulares de Francia, Alemania o Corea.

¿Se pueden instalar las pegatinas solares en casa?

Esta solución es apta para casi todas las superficies de construcción, como metal, hormigón, vidrió y demás. "La película solar tiene un adhesivo en la parte posterior integrado, lo que significa que se puede pegar fácilmente en la superficie, conectar y usar inmediatamente gracias a los cables de integrados", tal y como explican desde Heliatek. Porque el sistema apenas tiene una caja de conexiones, que ocupa menos de 2 centímetros, con la que se comunican las placas con los cables que llevan la energía generada hasta el edificio donde estén instaladas.

Más allá de ser una solución para la turbina eólica, lo es también para edificios donde las restricciones de peso, de carga estática o penetración del material del techo no permiten la instalación de los sistemas tradicionales de paneles solares. Porque estas pegatinas fotovoltaicas, por ejemplo, no requieren de subestructuras que requieren penetrar tejado o ventilación trasera para el enfriamiento. Así, HeliaSol " se puede utilizar para producir electricidad solar limpia en tejados o fachadas que normalmente no admiten soluciones fotovoltaicas", añaden.

Por lo tanto, estas pegatinas se pueden instalar en cualquier vivienda familiar o comunidad de vecinos para conseguir que se conviertan en generadoras de energía. Ya sea en tejados curvos donde otros sistemas no servía o incluso pegadas en la fachada. El único requisito, como en cualquier tipo de instalación fotovoltaica, es que recibe los rayos del so durante varias horas al día. El transporte también es bastante sencillo, ya que apanas incluye una caja con 24 láminas, enrolladas y embaladas para ahorrar espacio, que pesa poco más de 40 kilos y puede ser movida por dos personas.

Una de las tecnologías de generación de electricidad más limpias

En lo que se refiere a estos paneles diseñados por Heliatek, se trata de placas fabricadas a partir de láminas de plástico, protegidas con una capa superior de encapsulación para protegerlas de los agentes externos. Además, incluye un adhesivo para fijarla fácilmente.

Además, las pegatinas solares son respetuosas con el medio ambiente, incluso más que los paneles fotovoltaicos habituales. Están consideradas como una de las tecnologías de generación de electricidad más limpias con una huella de carbono de menos de 10 g CO2e por kilovatio hora generado.