El PP apuesta por la creación de un fondo para sustituir el impuesto a la banca

La apuesta del Partido Popular (PP) por sustituir el impuesto extraordinario a la banca con la creación un fondo para ayudar a las familias más vulnerables ante la escalada del euríbor sigue cobrando fuerza. Tal y como adelantó La Información, el responsable económico de los populares, Juan Bravo, ha asegurado este lunes que "recogen el guante" que lanzaron las patronales bancarias durante la negociación del impuesto de crear un fondo, de las propias entidades bancarias, para ayudar a las familias más afectadas por la subida de las hipotecas.

Durante su intervención en la primera jornada del XL Seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Bravo ha señalado que, en caso de ganar las elecciones, se mantendría este tributo temporal al menos hasta el próximo ejercicio, cuando se revisaría el gravamen y se estudiarían otras propuestas en función de la evolución de la inflación y de la situación económica. "A nosotros esa propuesta nos parecía mucho más interesante", ha apostillado vicesecretario de Economía del PP, quien también ha criticado que la tasa se haya establecido sobre los ingresos, y no sobre los beneficios.

De esta forma, desde Génova ratifican su hoja de ruta trazada para dar relevo a este impuesto, tal y como Núñez Feijoo ha ido anticipando en meses anteriores. Según explicaron fuentes del equipo económico de los populares, esta iniciativa contempla la constitución de un fondo de colaboración público-privada -ya que las aportaciones vendrán tanto de la banca como del propio Gobierno- que podría llegar hasta los 2.000 millones de euros.

Revive la propuesta de las patronales bancarias

Esta idea no es nueva. La constitución de este fondo fue una de las alternativas que manejaron las patronales bancarias con los grupos parlamentarios durante las negociaciones que mantuvieron Gobierno y el sector financiero en torno a la aprobación del impuesto extraordinario al sector con el fin de que no fuera un tributo sin contraprestación para los bancos. Sin embargo, la propuesta tuvo poco recorrido, especialmente porque el Gobierno se cerró en banda a ello, pero también porque no todas las entidades la ven con buenos ojos.

Algunos bancos creen que esta clase de ayudas a los hipotecados podría verse como un riesgo perverso: el de proteger a aquellos que más riesgo hayan asumido, por ejemplo con la contratación de una hipoteca a tipo variables en lugar de otra a tipo fijo, frente a los deudores que adoptaron un perfil más conservador. Es decir, podría convertirse en un agravio comparativo para aquellos deudores hipotecarios que realizaron una buena planificación financiera de sus créditos para adquirir una vivienda.