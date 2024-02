España acelera su inversión inmobiliaria y nada a contracorriente del resto de la UE

La inversión inmobiliaria en España va en dirección opuesta a la de los grandes mercados europeos. El informe del cuarto trimestre de la consultora Colliers confirma que, aunque en el conjunto del año la actividad inversora española alcanzó los 11.000 millones de euros -un 40% menos que en 2022-, el sector ha sorprendido positivamente en el cierre de 2023 y ha sumado 3.900 millones de euros, un 104% más que en el trimestre anterior y un 31% más en términos interanuales.

Al otro lado de los Pirineos, la dinámica no es tan halagüeña. Mercados como el alemán, el neerlandés o el británico, entre otros, han vivido una senda a la baja que se ha prolongado en el cuarto trimestre. Por ejemplo, en el Reino Unido el registro no ha conseguido llegar a la barrera de los 40.000 millones de libras por primera vez desde la crisis financiera. Alemania ha visto una ligera mejora en el último tercio, que no ha impedido que el nivel de transacciones sea el más bajo desde 2012 -24.100 millones de euros-; y en Países Bajos los desembolsos se frenaron hasta los 1.300 millones de euros, un 24% menos que en el tercio del año anterior.

La dinámica de España frente al freno generalizado en el resto de Europa allana el camino para que en 2024 la tendencia se mantenga en positivo. Estos augurios casan con las expectativas en el resto del mercado europeo, en la que la mejora de las condiciones financieras que esperan los inversores por el freno en las subidas de tipos de interés estimularan un "notable aumento de las solicitudes para iniciar procesos de venta", resume Luke Dawson, jefe global de Capital Markets y EMEA.

No obstante, España cuenta afronta el inicio de año con las pilas cargadas. Alberto Díaz, Managing Director de Capital Markets Spain de la consultora, asegura que este año espera que el comportamiento se vea "aún más favorecido a partir del segundo semestre del año, gracias al protagonismo que esperamos tenga el capital privado y al buen comportamiento de mercados como el hotelero, el sector de la salud o los centros de datos”.

La inversión hotelera impulsa el mercado

La clave diferencial del mercado español está en el desembolso hotelero. En 2023 este segmento sumó 4.248 millones de euros, según apunta otra estadística de la compañía inmobiliaria. El sector acaparó más de la mitad de la inversión en el cuarto trimestre y fue el principal impulsor del mercado, seguido de lejos por el estrato residencial, con un 14,3%, el minorista, con un 9,6%, y el industrial y logístico, con un 8,4%.

En concreto, el año pasado fue el segundo mejor registro histórico de esta categoría de inversiones, tras los datos de 2018 en los que se superaron los 4.800 millones, y dejó un recuento de 171 hoteles y 21.748 habitaciones, 38 edificios más que en 2022 y por encima de 3.000 estancias más.

Gracias a este estímulo, España logró superar también a países que habitualmente ocupan posiciones superiores, como el Reino Unido, Alemania y Francia, que sufrieron fuertes caídas en la inversión de hasta el 50%, destaca Colliers, y se coloca en el podio mundial de esta categoría por detrás de Estados Unidos.

El perfil mayoritario de las inversiones serían las operaciones de cartera de inversores internacionales (que han acaparado el grueso de las inversiones hasta un total de 3.188 millones de euros) y fuertemente localizados en Canarias para el segmento vacacional (que ha aglutinado el 28% de lo invertido, 1.175 millones de euros en 39 operaciones) y Madrid para el urbano (el 14% del volumen con 21 operaciones valoradas en 601 millones de euros).

Italia, otro mercado que aguanta

Italia fue otro de los países europeos que consiguió esquivar el bache en el último trimestre del año y consiguió elevar sus niveles de inversión un 19% interanual. Sin embargo, desde la filial de Colliers en el país ven "probable" que el bajo nivel de actividad observado en el cuarto trimestre de 2023 persista hasta el primer semestre del año. "La incertidumbre debida a la inflación, la subida de los tipos de interés y el menor crecimiento está provocando cautela entre los inversores", advierten.