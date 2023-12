Puente anuncia un nuevo plan para la renovación de flotas de vehículos pesados

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmando que desde su departamento se está desarrollando un nuevo plan para renovar la flota de vehículos dedicados al transporte por carretera. Puente ha señalado este viernes que, después del "éxito" de la iniciativa lanzada el ejercicio anterior, el ministerio se encuentra trabajando en una nueva serie de medidas para impulsar el cambio de los modelos actuales por otros menos contaminantes.

Durante la anterior legislatura, el Ministerio de Transportes invirtió 400 millones de euros en ayudas para fomentar la compra de vehículos pesados respetuosos con el medio ambiente. Ahora, el ministro asegura que están "trabajando ya" en el desarrollo de un nuevo mecanismo para continuar incentivando la renovación de la flota de transporte profesional.

El ministro ha participado en una jornada celebrada en la sede de la CEOE sobre la transición hacia un sector del transporte pesado más sostenible y organizada por ASTIC, AOP, CETM y CONFEBUS, en la que ha señalado que la adquisición de nuevos vehículos supone una inversión significativa para los transportistas, por lo que considera necesarias las ayudas si se desea continuar por el camino de la descarbonización en esta industria.

El ministro ha agregado que es verdad que el sector de transporte vive un momento de transformación absolutamente histórico. "Estamos en un punto de cambio de paradigma y de cambio de tecnologías", que se está intentando imponer de una manera a veces acelerada. De ahí, la necesidad de hacer transiciones que permitan que lleguemos al final de la carrera sin haber perdido el aliento y sin fallecer en el intento, ha remarcado.

Momento de transformación en el sector

"Esta es mi primera visita a esta casa y, para mí, es un día muy importante porque voy a bordo con vosotros en una materia que me apasiona que es el tema de transporte y de la movilidad sostenible", ha apuntado. Además, la visita a la sede de la CEOE tiene lugar después de "una jornada feliz" para el sector de transporte que fue la de ayer, en la que se tomó la decisión de desbloquear el proyecto de ampliación del puerto de Valencia, ha agregado Puente.

"Lo digo a modo de introducción, porque es también una tarjeta de presentación para los que no me conozcan respecto a cómo abordo yo las gestiones", ha añadido. Puente ha reiterado que "está en política para hacer y no para estar" y que su forma de trabajar es el diálogo, aunque no siempre se puede llegar al consenso y entonces hay que decidir como ayer sobre el puerto de Valencia, y que su despacho está siempre abierto, por lo que "nos vamos a cansar de vernos".