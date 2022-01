Raquel Sánchez se compromete a pactar con las CCAA el pago por uso en autovías. 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha avanzado que el posible modelo de pago por el uso de las autovías que está analizando el Gobierno se consultará con las comunidades autónomas y que será "un sistema justo y sostenible" que tenga "los máximos consensos posibles". En una conferencia de prensa tras una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la ministra ha explicado que el Ejecutivo elabora "la propuesta, el análisis" a este respecto y una vez preparada la "someterá a la consideración de todos los territorios afectados y los agentes implicados, y las comunidades autónomas lo son".

Así, ha abogado por "buscar un modelo que reúna los máximos consenso posibles" y que tenga en cuenta la realidad de todas las situaciones, dado que hay territorios periféricos que "han tenido que hacer frente a determinados peajes, en muchos casos debido a prórrogas de concesiones que se establecieron en su día". El criterio del Gobierno es recuperar la titularidad pública de las autopistas y no prorrogar las concesiones cuando estas terminan. Se trata de hacer el mantenimiento de la red viaria "de una manera sostenible, responsable, y eficiente", ha puntualizado, así como de ver cómo financiar la modernización necesaria de la red de carreteras, ha añadido.

El Gobierno, según la ministra, está planteando y analizando "un sistema justo, sostenible, que será sometido al consenso y que permita hacer una red más viable, más segura y más sostenible en la línea de la UE". Núñez Feijóo ha puntualizado respeto a este posible pago en las autovías que no sabe si el Gobierno "lo va a hacer", pero ha advertido de que no es algo asumible para Galicia.

Además, no considera lógico un coste por kilómetro, porque "sería claramente discriminatorio para los territorios más alejados del centro", por lo que "no es bueno" para España, ha concluido. En cuanto a un sistema por viñetas, sobre el que la ministra no le ha dicho nada salvo que "está en discusión", Galicia ha planteado que si se implanta se aproveche para hacer una "viñeta plana" en toda España, para "poder competir en oportunidad de condiciones" todos los territorios.