Recorte en la paga extra de Navidad: a qué pensionistas afecta la nueva medida

Alrededor de 10 millones de pensionistas españoles reciben en los meses de junio y noviembre una prestación mayor de la habitual gracias a las pagas extraordinarias que recoge la Seguridad Social. Ahora toca la conocida como 'paga extra de Navidad'. En concreto, todas las pensiones que integran el sistema de la Seguridad Social se devengan por mensualidades vencidas y se satisfacen de 14 cobros.

Sin embargo, durante el día de ayer, Hacienda comunicó una nueva medida al respecto, tras un cambio de criterio sustancial de la Dirección General de Tributos. No es baladí: se trata, pues, de un recorte en la paga extra de unos 400 euros. Según explicaron fuentes de Europa Press a la Seguridad Social, este recorte afectará a un total de 75.000 pensionistas.

A qué pensiones afecta

Por tanto, el cambio se efectuará a aquellos que Hacienda está embargando parte de su pensión. Un breve inciso: el embargo es un procedimiento que permite al acreedor recuperar el dinero de un deudor, al quedar bloqueados sus fondos, y se puede aplicar a cualquier ingreso, incluidas las pensiones, aunque que sean prestaciones públicas.

El Código Civil impide embargar la totalidad de la pensión, por lo que establece como límite el salario mínimo interprofesional (SMI), de manera que el embargo, solo podrá recaer sobre la parte que exceda este importe de 950 euros.

Este límite deja ya fuera del embargo las pensiones no contributivas, aquellas que reciben las personas que no han cotizado a la Seguridad Social o que no lo han hecho el tiempo suficiente y carecen de rentas suficientes. Pueden ser pensiones por jubilación o por invalidez, pero en cualquier caso la cuantía de estas prestaciones está fijada en 395,60 euros al mes.

Así, si la pensión supera al importe del SMI será embargable, pero se deberán respetar las necesidad básicas del pensionista y de sus familiares.

Nuevo criterio

La Seguridad Social subraya que el nuevo criterio adoptado por la Dirección General de Tributos para aumentar el importe a descontar de la pensión se debe a que en los meses de paga extra se estaba deduciendo menos importe del que correspondía a cierto grupo de pensionistas con embargos con Hacienda.

El cambio de criterio de Tributos, por tanto, ha afectado a la nómina de noviembre por ser mes de paga extra (el otro es en junio), por lo que el mes próximo no se aplicará, y siempre sólo para aquellos pensionistas que tienen embargos con Hacienda. Desde la Seguridad Social se asegura que en lo que respecta a la nómina de noviembre se han limitado a cumplir con las normas tributarias.