Últimas noticias: de la paga extra de Navidad a la reforma de las pensiones

El Gobierno parece haber obtenido los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Salvo sorpresa mayúscula, las nuevas cuentas públicas (después de seguir con las mismas desde 2018) echarán a andar a principios de 2021. Precisamente, a colación de esto, en las últimas semanas, son muchas las novedades que hemos leído acerca de las pensiones y la jubilación, más aún cuando se lleva tiempo buscando una reforma que dote mayor estabilidad al Pacto de Toledo. Todo ello, tendrá cabida en los nuevos PGE. Y a esto, por cierto, hay que sumar el 'recorte sorpresa' de algunos pensionistas en la paga extra de Navidad. Veamos, a continuación, el resumen de las últimas noticias.

Las claves en la reforma del Pacto de Toledo

Finalmente, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la nueva lista de recomendaciones que los grupos parlamentarios aprobaron en la comisión del Pacto de Toledo el pasado 23 de octubre. Después de cinco años de negociación, se han aprobado un total de 20 recomendaciones, propuestas por el Pacto de Toledo, que buscan garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones.

Separación de fuentes

Revalorización de IPC

Fondo de reservas

Cotización de autónomos

Periodos de cotización

Incentivos al empleo

Información ciudadana

Gestión del sistema

Modernización

Lucha contra el fraude

Contribuitividad

Edad de jubilación

Viudedad y orfandad

Suficiencia

Sistema complementario

Mujeres y jóvenes

Discapacidad

Migración

Control parlamentario

La reforma que se omite: la pensión mínima o la jubilación activa

La renovación del Pacto de Toledo fue avalada en los términos aprobados por la Comisión, al rechazar el Pleno los votos particulares presentados por el PP, ERC, Cs, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís y el BNG. El rechazo a estos votos particulares deja fuera de las reformas de puntos clave como la problemática de la pensión mínima o la jubilación activa.

El fomento de la jubilación activa era una de las cuestiones que exigía Ciudadanos, cuyo voto particular tenía como objetivo acabar con toda penalización sobre la pensión. Además, presentó modificaciones a los planes de pensiones privados. En concreto, pretendían profundizar los incentivos para sentar "las bases de un verdadero sistema universal de previsión social complementaria de la Seguridad Social dirigido a todos los trabajadores en activo, por cuenta propia y ajena, durante toda su vida laboral".

Otra de las propuestas que han sido rechazadas y que, por tanto, no se incluirán en una futura reforma, son la derogación de las reformas laborales y de pensiones, la supresión de todo el punto dedicado a los sistemas complementarios, que la jubilación por encima de los 65 años sea voluntaria, calcular la base reguladora de la pensión en los mejores 20 años y la condonación por el Estado de la deuda contraída por Seguridad Social, en base a los gastos impropios asumidos por esta en los últimos años.

¿Qué ha pasado con la paga extra de Navidad?

Esta ha sido, sin duda, una de las 'polémicas' de esta última semana. Y es que Hacienda comunicó una nueva medida al respecto, tras un cambio de criterio sustancial de la Dirección General de Tributos. No es baladí: se trata, pues, de un recorte en la paga extra de unos 400 euros. Según explicaron fuentes de Europa Press a la Seguridad Social, este recorte afectará a un total de 75.000 pensionistas.

Vale, ¿a qué pensionistas afecta?

El cambio se efectuará a aquellos que Hacienda está embargando parte de su pensión. Un breve inciso: el embargo es un procedimiento que permite al acreedor recuperar el dinero de un deudor, al quedar bloqueados sus fondos, y se puede aplicar a cualquier ingreso, incluidas las pensiones, aunque que sean prestaciones públicas.

El Código Civil impide embargar la totalidad de la pensión, por lo que establece como límite el salario mínimo interprofesional (SMI), de manera que el embargo, solo podrá recaer sobre la parte que exceda este importe de 950 euros.

Este límite deja ya fuera del embargo las pensiones no contributivas, aquellas que reciben las personas que no han cotizado a la Seguridad Social o que no lo han hecho el tiempo suficiente y carecen de rentas suficientes. Pueden ser pensiones por jubilación o por invalidez, pero en cualquier caso la cuantía de estas prestaciones está fijada en 395,60 euros al mes.

¿Cuál es el límite para embargar una pensión de jubilación?

Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30%.

Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50%.

Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60%.

Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75%.

Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%.

Por ejemplo, si una persona recibe una pensión de 2.300 euros, los primeros 950 euros serán inembargables. De los siguientes 950 euros se podrá embargar el 30% (285 euros) y del importe restante hasta los 2.300 euros, 400 euros, el 50% (200 euros). En total, en este caso se podrá embargar un total de 485 euros. Además, si el pensionista tiene cargas familiares, el importe embargado deberá ser menor. A los porcentajes anteriores se puede aplicar una rebaja de entre un 10 a un 15%.

Además, en La Información hemos hablado esta última semana de otros temas que afectan a pensiones y jubilación como los siguientes:

Multas a familiares de un pensionista fallecido

Hay que tener en cuenta que no informar sobre la muerte del pensionista y seguir cobrando de forma indebida la pensión puede tener consecuencias importantes para los responsables de la notificación. Se establece una sanción de hasta 187.500 euros y que variará según si se considera infracción leve, grave o muy grave, una valoración que dependerá de los motivos que han llevado a no realizar la notificación.

En concreto, la multa que habrá que pagar podrá ser de 60 y 625 euros, cuando se considere una infracción leve, de entre 626 y 6.250 euros, en caso de infracción grave, y de entre 6.251 y 187.515 euros, cuando sea una infracción calificada como muy grave.

Ahorros en la jubilación

Aunque los asesores financieros recomiendan empezar a ahorrar desde edades tempranas con el objetivo de preparar un retiro soñado y mantener el nivel de vida en el futuro, lo cierto es que no resulta una tarea sencilla, por lo que muchos trabajadores se acaban preocupando por la jubilación cuando ya está casi encima. Pero, ¿es posible preparar la jubilación después de los 50 y vivir bien y sin preocupaciones en el futuro? Y, lo más importante, ¿cuánto se necesita para ello?

Uno de los métodos más utilizados para calcular cuánto dinero se necesita en el futuro consiste en hacer una estimación de ingresos y gastos durante los años de esperanza de vida previstos.