¿Puedo recuperar mi dinero si me estafaron e hice una transferencia?

Cada vez son más las personas que son objeto de intentos de estafa a través de internet, ya sea a través del phishing o suplantación de identidad u otro tipo de timos. A pesar de que las autoridades y organismos insisten en la necesidad de prevenir este tipo de fraudes, hay quienes se convierten en víctimas de las estrategias de los ciberdelincuentes.

Si este es tu caso, es posible que te preguntes si puedes recuperar tu dinero estafado tras hacer una transferencia, a lo que se puede responder de manera afirmativa. En un principio, las entidades bancarias podrían negarse a devolver la cantidad de dinero sustraída por los ciberdelincuentes alegando que la víctima es la responsable de haber autorizado el pago mediante una transferencia bancaria, pero a pesar de ello no está todo perdido.

Sin embargo, en función de la gravedad y las circunstancias de la estafa, el banco podría tener la obligación de devolver el dinero, puesto que, si en el acto ilícito se han saltado los sistemas de seguridad de acceso a la entidad bancaria, este tendrá responsabilidad, tal y como recoge la Ley de Servicios de Pago.

Las instituciones bancarias, al ser los responsables del manejo y gestión de los datos de acceso de sus clientes, deben disponer de los correspondientes mecanismos de seguridad que les permitan identificar al usuario y evitar que terceras personas puedan saltarse los sistemas de seguridad. Pese a todo, es habitual que los bancos se nieguen inicialmente a devolver el dinero.

Cómo recuperar el dinero de una estafa si has hecho una transferencia

Cuando se haya realizado un pago sospechoso no autorizado en una cuenta bancaria, es importante actuar con la mayor rapidez posible. Lo primero que se debe hacer tras haber sido víctima de una estafa es contactar con la entidad bancaria y explicarles la situación.

Si no están obligados a devolverte el dinero porque la estafa se haya llevado a cabo por un error propio, como una transferencia bancaria, habrá que poner una denuncia y dejar el asunto en manos de las autoridades hasta que resuelvan el caso. Sin embargo, esto hará que tardes un tiempo en recuperar el dinero, pero podrás hacerlo una vez que los ciberdelincuentes hayan sido detenidos y juzgados.

No obstante, una vez que hayas hecho la transferencia bancaria, si te das cuenta de que se trata de una estafa, podrás tratar de anular la misma, para lo cual dispones de diferentes opciones, ya sea acudiendo a la oficina del banco, ponerte en contacto vía telefónica con el servicio de atención al cliente de tu banco o tratar de anular la transferencia a través de la banca online.

El principal problema en este sentido es que habrá que darse cuenta del fraude con rapidez, ya que una vez pasadas unas horas la transferencia será efectiva y no se podrá anular. En el caso de que no se hayan vulnerado las medidas de seguridad de tu banco, este no estará obligado por ley a devolvértelo.

Por este motivo, los expertos en ciberseguridad insisten en la necesidad de utilizar internet de forma segura, para lo cual se debe verificar la autenticidad de los sitios webs antes de hacer transacciones, utilizar contraseñas seguras, evitar hacer clic en enlaces sospechosos, evitar las redes WiFi públicas y monitorizar las cuentas bancarias con regularidad, de forma que se pueda detectar cualquier movimiento sospechoso de inmediato para actuar rápidamente en el caso de que sea necesario.