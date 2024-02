Cómo evitar estafas en Wallapop

Wallapop ha logrado consolidarse como una de las principales plataformas de compraventa de productos de segunda mano entre las que también destacan Vinted o MilAnuncios. Sin embargo, al tratarse de operaciones entre particulares, es frecuente que haya problemas en forma de timos y estafas. A pesar de que nadie está a salvo de ser víctima de estos fraudes, hay una serie de recomendaciones que se pueden tener en cuenta para protegerse y poder realizar transacciones en la plataforma de manera tranquila y segura.

Comenzaremos por darte unos consejos para que puedas comprar con seguridad en la plataforma, caso en el que lo primero que debes hacer es analizar el perfil del vendedor que comercialice algún producto que sea de tu interés. En él podrás encontrar información muy importante, ya que figura el número de productos que ha vendido y su número de compras, así como los envíos realizados y, sobre todo, las valoraciones que tiene.

De esta forma, a través de las opiniones de otras personas con las que ha interactuado en la plataforma, podrás saber si es una persona en la que puedes o no confiar. Si observas que tiene demasiadas malas valoraciones o hay algún otro indicio que te hace desconfiar, evita hacer la compra.

También es aconsejable no pagar por adelantado, ya que es habitual que los estafadores soliciten un pago para reservar el producto o que abones el producto parcial o totalmente, sobre todo cuando es un artículo muy demandado. No lo hagas, puesto que no tendrás ninguna garantía.

Asimismo, aunque siempre podrás quedar en persona para pagar al vendedor en mano o a través de otro sistema, si vas a comprarlo a distancia, es recomendable pagar siempre a través de la aplicación, ya que en ese caso el vendedor no recibirá el dinero hasta que recibas la mercancía. Además, si hay algún tipo de problema, al recurrir a este medio de pago, se podrá contactar con Wallapop para que medie en el conflicto.

Finalmente, te recomendamos tener cuidado con los productos falsos. Estos pueden ser visualmente complicados de detectar, sobre todo porque las fotos también podrían estar trucadas u obtenidas de otras fuentes. En caso de que sea un artículo de valor, será preferible hacer la compra en mano para comprobar que es original, y en todo caso, desconfía de productos con descuentos demasiado buenos como para ser ciertos.

Cómo evitar estafas como vendedor

No solo los compradores pueden ser víctimas de una estafa, por lo que si eres vendedor también hay algunos consejos a tener en cuenta para evitarlos. Una de las recomendaciones es usar la opción de envíos y evitar las transacciones en mano. Esta es mucho más segura, puesto que, aunque lo normal es que no suceda nada en las quedadas en persona, puede darse el caso de que el "comprador" se vaya corriendo sin pagar o que incluso pueda perpetrar un robo.

Dado el caso de que prefieras quedar en persona, es importante que siempre lo hagas en lugares públicos y que incluso siempre acudas acompañado. Además, deberías evitar quedar en tu casa o cerca de la misma, evitando así dar a este desconocido demasiada información sobre ti.

En lo que respecta a los pagos hay que ser precavido para evitar ser víctima de una estafa en la que traten de colar billetes falsos. Para solventar este problema es preferible que no aceptes pagos en efectivo y que estos tengan que hacerse a través de PayPal o Bizum.