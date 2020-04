¿Qué requisitos se piden a los autonómos para que se devuelva la cuota de marzo?

El Gobierno parece responder a las demandas de los autónomos, aunque a medias. Pese a aprobar una moratoria de seis meses para las cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos y pymes, una medida que había sido demandada en repetidas ocasiones, la Seguridad Social cargó este martes la cuota del mes de marzo a los autónomos en sus cuentas.

El colectivo exige ahora la devolución de esta cuota, una opción que parecía viable según señaló la vicepresidenta Nadia Calviño. "Lo que hemos establecido es que se puede dar una moratoria para el pago de aquellas cantidades que se correspondan con los días trabajados del mes de marzo. Aquellas cantidades que hayan sido ingresadas entiendo que los autónomos podrán solicitar la devolución de la parte que no se corresponda", fueron sus palabras.

Sin embargo, esta devolución no se dirige a todos los trabajadores por cuenta propia ni afecta a la cuota completa. En concreto, la vicepresidenta indicó que estos trabajadores podrán reclamar "la devolución de los días que no han sido trabajados y sí cobrados". Así, desde el Ministerio de Seguridad Social indican que esta opción solo está disponible para aquellos autónomos que hayan presentado el cese de actividad antes del 31 de marzo y como consecuencia de las medidas de confinamiento.

El cese de actividad supone una prestación extraordinaria que aprobó el Gobierno para los autónomos cuyas actividades hayan quedado suspendidas por la declaración del estado de alarma o, en otro caso, cuando la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Según datos facilitados Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), los beneficiarios de la devolución serán únicamente 360.000 autónomos del total de 3,2 millones que hay en España.

¿Cuál es el plazo para pedir la devolución? No hay plazo. Según indica el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, si se pagan las cotizaciones completas del mes de marzo por no haber recibido el visto bueno a la prestación antes de su giro, serán devueltas de oficio. No obstante, el particular puede cursar la petición de devolución por las vías oficiales.