Requisitos para cobrar el nuevo 'plus' para prejubilados: hasta 82 € al mes

El proyecto de ley de reforma de las pensiones que fue aprobado en el primer Consejo de Ministros de este nuevo curso y que ya ha sido remitido al Congreso de los Diputados, donde se debatirá en las próximas semanas, incluye una disposición adicional única que no se incluía en el acuerdo con los agentes sociales y que no ha sido pactado con estos, aunque sí se les ha informado. En concreto, el documento, al que ha tenido acceso La Información, establece lo que el Ministerio ha denominado como 'complemento de mejora de las pensiones de jubilación' que se reconoce a los beneficiarios con al menos 44 años y seis meses de cotización y que hayan accedido a la jubilación de forma anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021.

Este 'plus', ideado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tiene como objetivo igualar el trato dispensado por el sistema público a todos los pensionistas con largas carreras de cotización que se jubilaron de forma anticipada en los últimos 20 años y que por ese motivo se vieron penalizados, a veces con recortes de hasta el 40% de la pensión, por el juego de los coeficientes reductores previstos en la ley. Tal y como consta en el documento, de los más de 237.000 prejubilados que, según los registros de la Seguridad Social están en esa situación, al menos 24.000 no tendrán derecho al plus por estar percibiendo la pensión máxima.

Requisitos

En este sentido, serán más de 20.000 pensionistas los que, según las estadísticas, cumplen los requisitos para percibir el plus de Escrivá, ya que cuentan con cotizaciones acreditadas anteriores a 1967 y procedentes del mutualismo laboral, que optaron por abandonar de forma anticipada el mercado laboral entre 2002 y 2011. El mecanismo vigente entonces permitía que un trabajador con más de 44 años y medio cotizados pudiera perder el 40% de su prestación si decidía jubilarse a los 60 años, ya fuera por voluntad propia o por falta de expectativas laborales, ya que en aquellos años esa penalización solo se suavizaba si el cese en el trabajo se producía por causa no imputable al trabajador.

La norma, además, no discrimina entre jubilados que accedieron a esa condición de forma voluntaria y los que tuvieron que hacerlo de forma forzada, ya fuera por un despido individual o un ajuste colectivo. Pueden optar por tanto a este complemento todos los pensionistas que, como decimos, hayan salido de forma prematura del mercado laboral en los últimos 20 años. Eso sí, será requisito indispensable que la cuantía de su pensión hubiera sido más alta si se le hubieran aplicado los coeficientes vigentes a 1 de enero de 2022.

Cuantía del complemento

En cuanto a la cuantía, los mayores beneficiados serán los trabajadores que se retiraron anticipada y con condición de mutualista que podrán tener un complemento mensual a su pensión de hasta 82,62 euros, que será más elevado en el caso de esos más de 3.000 pensionistas con penalizaciones máximas.

Será inferior para aquellos pensionistas actuales con largas carreras que se jubilaron antes de tiempo de forma voluntaria desde la reforma de pensiones de Zapatero hasta la actualidad y que han venido sufriendo una penalización trimestral, que en el peor de los casos se les redujo en un 13%. Para ellos el plus será de algo menos de 18,84 euros.