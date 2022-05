Rescate del plan de pensiones: ¿cómo lo puedo incluir en la Renta 2021?

El caso concreto es el de mis abuelos, el 24 de abril del 2021 falleció mi abuelo, en 2020 mi abuelo cobró los 1.200 euros por la Deducción por cónyuge no separado legalmente cuando es una persona con discapacidad, dado que mi abuela tenía ingresos inferiores a 8.000 euros y estaba casada con él, con una discapacidad del 41%.



El caso es que este año me surge la duda de si en la declaración de mi abuelo (del 2021) podemos poner la deducción por los tres meses completos en que estuvo casado con mi abuela, de enero a marzo (quito abril, pues no fue completo), y aplicar una deducción de 300 euros. Me surge la duda, pues a partir del 24 de abril mi abuela empezó a cobrar la pensión de viudedad por mi abuelo (único ingreso actual), superando los 8.000 euros en el 2021 por este concepto (del 25 de abril al 31 de diciembre).



En la declaración de mi abuelo me permite aplicar la deducción, no sale error, pero en datos me sale el siguiente mensaje en rojo: "No se ha incorporado la deducción por cónyuge no separado legalmente cuando es una persona con discapacidad, por tener el cónyuge rentas superiores a 8.000€ excluidas las exentas". No obstante, otras veces esos mensajes son de carácter general y no siempre aplican al caso concreto.



Por eso recurro a vuestra ayuda, a ver si me ayudáis a despejar esa duda, ¿aplico esa deducción por los tres meses o mejor no aplicar deducción alguna por dicho concepto?



Muchas gracias y recibid un cordial saludo.