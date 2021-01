La Covid-19 vacía los locales y eleva la disponibilidad en las calles prime al 15%

La Covid-19 solo fue la gota que derramó el vaso para el retail. El sector ya estaba en aprietos antes de la llegada del virus por el crecimiento de la cuota del comercio online en los mercados y el cambio de costumbres de los consumidores. La pandemia llegó para dar la estocada final a los comercios y forzó el cierre de locales hasta en las calles más 'prime' del país. Miquel Roig, presidente de la compañía aRetail, señala a La Información que la tasa de disponibilidad ha alcanzado niveles históricos durante los últimos meses y se sitúa cerca del 15% en las avenidas más cotizadas.

Dar un paseo por la Rambla de Cataluña, el Paseo de Gracia o la calle Serrano engaña. Los propietarios de los locales han optado por preservar el caché de la zona y no se ven grandes letreros de 'se vende' o 'se alquila' fuera de los establecimientos que vieron marchar a sus inquilinos por el paso de la Covid. Sin embargo, marcas tan reconocidas y diversas como Muji, Ikea, Desigual, el equipo de fútbol El Espanyol y la NBA abandonaron sus locales durante 2020 y esto ha creado una ventana de oportunidad para los que buscaban un espacio en las mejores zonas.

Los expertos del sector explican que la capacidad de negociación de las empresas para obtener mejores precios ha aumentado con la subida de disponibilidad, pero no hay muchas compañías que tengan el capital para invertir en una expansión ahora mismo. Por esto, no es que hay gangas. "La Covid ha provocado una brecha entre las rentas objetivo de la oferta y demanda. No obstante, se están llegando a acuerdos con cifras escalonadas donde hay una bonificación durante los primeros años. Además, en casos puntuales, se están alcanzando acuerdos de renta variable donde las ventas marcan el precio. Estos contratos flexibilizados son cada vez más comunes en 'High Street', cuando antes solo los veíamos en centros comerciales", según Miguel Roig.

El ritmo de avance de la campaña de vacunación y la vuelta a la normalidad determinarán si estas maniobras serán parte de un nuevo 'modus operandi'. Otra clave para determinar cuándo el sector contará con los niveles de actividad previos a la Covid es el turismo. Los profesionales recuerdan que la mayor parte de los compradores de lujo en España no son nacionales. Los turistas representan en torno al 80% de la cifra de ventas de las tiendas que presumen de sus productos en los mejores escaparates del país, y las últimas noticias sobre sus movimientos no son buenas. Un informe de la firma Exceltur destaca que el año 2020 terminó con un desplome del PIB turístico de 106.000 millones de euros, un 69% respecto a 2019, y el peso del sector en la economía española ha caído del 12,4% al 4,3% en un año.

Mientras tanto, el aumento del comercio electrónico continúa. Los analistas de CBRE cifran en un 25% el crecimiento del 'ecommerce', una tendencia que seguirá al alza en los próximos años, pero no hará desaparecer por completo a los locales. Los expertos señalan que las empresas diseñarán nuevas estrategias de expansión que forzarán nuevos cierres pero también aperturas puntuales. Además, habrá cambios e integraciones como la presencia de espacio logístico en tiendas para facilitar nuevos métodos de venta como el 'Click & Collect'

El retail, por ser un sector muy dependiente de la movilidad de los ciudadanos, es una de las áreas del mercado inmobiliario más afectadas por la crisis. Del lado contrario está, por ejemplo, el sector logístico, cuya demanda alcanzó niveles récord en la pandemia por la necesidad de espacios para gestionar todas las compras que se mudaron al mundo 'online'.

La Covid ha empujado a las empresas a romper contratos de arrendamiento y desprenderse de activos inmobiliarios. Cada sector se decantará por la fórmula que más le convenga para salir a flote de esta crisis, pero ya se ve cómo las operaciones de sale & leaseback (vender y arrendar después) se han convertido en un método recurrente que utilizan los supermercados para obtener liquidez. Todos los cambios en el modelo de negocio se harán observando el comportamiento del virus, pero se espera que las calles prime vuelvan a llenarse a partir de la segunda mitad de este año.