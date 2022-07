El reto más difícil de la jubilación según un sexagenario que volvió a trabajar

Lo primero en lo que piensan todas las personas que tienen en mente su jubilación es si la pensión bastará para cubrir sus necesidades o si hará falta echar mano de otros mecanismos financieros, como lo serían los planes de jubilación y otras herramientas parecidas. Sin embargo, la mayoría de estas consideraciones giran únicamente alrededor del dinero cuando deberían pensar en temas como la calidad de vida y la salud mental, como afirma George Jerjian, el autor de 67 años, en una publicación en CNBC.

Cuando Jerjian se vio forzado a finalizar su vida laboral a los 52 años debido a un cáncer óseo, sus doctores le dijeron que le quedaba menos de un año de vida. Sin embargo, atravesó dos cirugías exitosas y vivió diez años de jubilación, lo que le pareció una eternidad. En sus propias palabras, estaba "aburrido e inquieto". "Mi entusiasmo y energía disminuían, y mi salud mental sufría", afirma. Fue aquel el momento en el que decidió volver a trabajar en su propia compañía de coaching.

El problema del tiempo libre

La planificación para la jubilación debería ser para la vida, declara Jerjian, y no tanto por dinero. Cuando llevó a cabo una encuesta a más de 15.000 jubilados sobre el desafío más grande que enfrentaban, se encontró con que la mayoría de las respuestas caían en categorías parecidas: los encuestados respondían que extrañaban trabajar y que no sabían qué hacer con su tiempo, se preocupaban por su salud física y mental y cuestiones que afectaban su identidad, como el miedo a perderla, al rechazo o a no añadir valor a la sociedad.

En este sentido, Jerjian dice que lo más difícil de lograr después de la jubilación es llenar la vida de sentido y dirección, lo que a veces significa encontrar nuevas actividades y trabajos rutinarios. También cita un estudio del Diario de Gerontología Aplicada que correlaciona el sentimiento de tener un propósito en la vida y satisfacción personal con un estilo de vida más saludable y una reducción en los avances de enfermedades crónicas.

Ahora, George Jerjian trabaja para ayudar a otras personas jubiladas a recuperar este sentido de cumplir con un propósito, algo que no siempre se refleja en volver a ejercer una actividad profesional a tiempo completo, sino que también puede ser volver al ruedo con horarios y puestos más flexibles, como consultores o voluntarios, o a través de hobbies que adquieren o recuperan. Se trata de aprovechar la vida, dice, en vez de simplemente esperar a que acabe.