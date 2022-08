El Gobierno abre la puerta a pactar cambios en el decreto energético

A menos de un día para que el decreto de ahorro energético llegue al Congreso, el Gobierno parece abrirse a la posibilidad de admitir cambios.

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha abierto la puerta a esa "posibilidad" dentro de la tramitación parlamentaria de modificar aspectos y ha precisado que "es una hipótesis que se tendrá que ver mañana". Si la norma se tramitase como proyecto de ley, se abriría un plazo para la presentación de enmiendas. Eso sí, ha dejado claro que prefiere su convalidación para no generar incertidumbre entre los ciudadanos.

"Lo deseable sería no someter a la ciudadanía a un escenario de incertidumbre y que mañana se pueda convalidar el decreto, pero evidentemente hay una tramitación parlamentaria que es posible y, por lo tanto, eso son los cauces y el PP, antes que decir que no, debería abrirse a esa posibilidad", ha subrayado la ministra, que ha recordado que las medidas de ahorro energético se seguirían aplicando con independencia de que puedan tramitarse como proyecto de ley.

En este sentido, Raquel Sánchez ha insistido en una entrevista en La hora de la 1 de TVE que el Gobierno "se caracteriza por su disposición al pacto" e insta al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a explicar por qué su partido va a votar en contra de unas medidas que benefician al conjunto de los ciudadanos y que están acordadas con la Unión Europea. "Si vota en contra de estas medidas, le recuerdo al PP que no vota en contra del Gobierno, sino en contra de los intereses de los españoles, que lo están pasando muy mal en un contexto en el que hoy se cumplen seis meses del inicio de la guerra en Ucrania", ha apuntado la ministra.

Sánchez ha apelado a la responsabilidad del PP para que respalde esta norma y le ha instado a demostrar "su sentido de Estado" y a "no poner excusas de mal pagador" para mantener su actitud "negacionista y obstruccionista" frente al Gobierno. "El señor Feijóo, que se nos quiere presentar como un líder de Estado, no está la altura. España le viene grande. Le pido esa responsabilidad mínima y que no ponga excusas", ha añadido.

Sobre el abono para los servicios de Cercanías de Renfe, la titular de Transportes ha adelantado que son ya 330.000 usuarios los que se han registrado en la web y la aplicación de la empresa ferroviaria para obtener de manera gratuita ese título, lo que a juicio de la ministra "demuestra el interés de la medida".

Acerca de la prórroga de esta medida que expira a final de año, la ministra del ramo ha dicho que "llegados al 31 de diciembre, si se considera necesario prorrogar esta medida, se hará". En esa misma línea se ha expresado Raquel Sánchez con la actual medida de bonificación a los combustibles, es decir, que llegados al 31 de diciembre "se planteará" si se prorroga ese descuento. Con respecto a las peticiones de los sindicatos para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) ante la espiral inflacionista, la ministra ha aclarado que "hay que tener cuidado con las medidas que se adoptan". No obstante, ha subrayado que el Gobierno "va a seguir trabajando en cumplir el compromiso electoral de que el SMI alcance el 60% del salario medio al acabar la legislatura.