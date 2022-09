Ribera esquiva la reunión con el sector agrario antes de lanzar el plan de ahorro.

El Gobierno quiere despejar los nubarrones que se avecinan por la guerra en Ucrania. Así, y antes de que acabe este mes, según anunció la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se lanzará el plan de contingencia del Gobierno. Un plan de ahorro energético que, pese a contar con la voz de innumerables actores económicos en sendas reuniones durante estas últimas semanas, no ha tenido en cuenta a un sector clave para la economía del país y que, además, es uno de los que más está sufriendo la actual crisis: la agricultura, la ganadería y la pesca.

El plan de contingencia de Ribera lleva cociéndose a fuego lento estas últimas semanas. Una ronda de reuniones que comenzó con el gestor técnico del sistema -Enagás-, que continuó con las grandes energéticas -como Naturgy o Iberdrola-, con la Asociación Española de Cogeneración, con las patronales eléctrica y gasística, con los sindicatos y los partidos políticos, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y también con los sectores industriales, como el de la electrointensiva. Fue precisamente este último -temeroso por los posibles esfuerzos que dicho plan podría conllevar- el que más ha presionado este verano al Ejecutivo para cargar el ahorro en aquellas industrias menos eficientes energéticamente. Unas características donde se encuadra el sector primario, muy dependiente aún hoy de los carburantes.

"Con nosotros no han hablado, no ha habido ningún contacto ni tampoco reunión", sostienen fuentes de la Confederación de Organizadores de Agricultores y Ganaderos (COAG). "Los costes los tenemos disparatados, no solamente por el coste energético sino también por los carburantes. Nosotros utilizamos la energía a través de las comunidades regantes y también carburantes para la labranza y la maquinaria del campo. No conocemos qué medidas estará pensando la ministra para cumplir con un ahorro energético. Pero nosotros queremos dejar claro que ya estamos ahorrando por pura supervivencia", sentencian.

Este escepticismo también se traslada a la mar. Así, desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores afirman que "no sabemos si nos van a exigir alguna medida más de ahorro, no nos han hablado del tema". Según dicen, "muchas de nuestras lonjas ya tienen instaladas placas solares para contribuir al ahorro. Pero tenemos un problema, las lonjas tienen que estar climatizadas con una temperatura baja. Esperamos en que no impongan un límite a la temperatura frigorífica". Los pescadores apuestan más por "ayudas para el ahorro energético" que propias restricciones del uso de la energía. Un sector que reconoce su precariedad en eficiencia energética. "Dependemos mucho de los combustibles fósiles, apenas hay estudios de la electrificación de las embarcaciones. Estamos en pañales en ese asunto".

Ribera esquiva la reunión con el sector agrario antes de lanzar el plan de ahorro. UNIÓN DE UNIONES

Representantes del sector de la leche afirman que "nuestro único esfuerzo es pagar la factura de la luz. Nosotros utilizamos la energía para todo. Hay que enfriar la leche y, también, usar los equipos de ordeño. Como nos limiten la energía, perdemos nuestra capacidad de producción. Entendemos que hay que hacer limitaciones, pero para nosotros sería un golpe. Desde el Ministerio, no obstante, han evitado pronunciarse al respecto de la razón de una falta de una reunión con el sector primario.

El plan de contingencia fue la gran noticia del mes de agosto en materia energética. La medida -que comenzará a aplicarse en pocas semanas- ya mostró algunas consecuencias negativas para determinados sectores -como en la hostelería- al imponer limitaciones a la luz exterior de los edificios y también a la temperatura interior en estos mismos. Pero esto solo fue el prólogo. El resto de medidas no se han desvelado. Una situación que ha despertado dudas en el sector industrial, sobre todo tras conocerse informes procedentes de Europa que abren la posibilidad a hipotéticos recortes energéticos en diversos sectores relacionados con la producción.