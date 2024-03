Me han robado la cuenta de Gmail: ¿cómo solucionarlo?

El servicio de correo electrónico de Google, Gmail, es uno de los más utilizados a nivel mundial, por lo que los ciberdelincuentes buscan la forma de hacerse con las credenciales de acceso al mismo con el fin de posteriormente cometer otros fraudes y acceder a distintos servicios de la víctima. Para conseguir estas claves de acceso recurren a diferentes estrategias como el phishing o el malware.

Si te encuentras en esta situación y has sido víctima de un robo de tu cuenta de Gmail, es probable que recibas un correo electrónico alertando de un inicio de sesión que no has realizado, caso en el que es importante que, con la máxima rapidez posible, accedas y modifiques la contraseña. Si te encuentras con que la persona que está detrás del ataque ha cambiado la contraseña, tendrás que recurrir a la opción de "Recuperación de cuenta", y si tienes activada la autenticación en dos pasos, podrás recibir un código que te permitirá tener de nuevo acceso a tu cuenta de Gmail.

Ten en cuenta que, si no tienes activada esta autenticación en dos pasos o si los ciberdelincuentes infectan tu PC para robarte la cookie de sesión, van a poder acceder sin que puedas hacer nada y te darás cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Por lo tanto, además de activar la autenticación de doble factor, es importante tener cuidado con las descargas e instalaciones que realizas en tu PC y otros dispositivos.

Dado el caso de que sí hayas podido acceder para modificar la contraseña y activar la autenticación 2FA, es aconsejable que modifiques las preguntas secretas y configures tanto un correo electrónico alternativo y un número de teléfono móvil para posibles recuperaciones de contraseña. Además, sería conveniente que trates de averiguar cómo robaron tu contraseña, para evitar que ese problema pueda volver a darse en el futuro, y limpia tus dispositivos de posibles virus e infecciones.

Cómo recuperar la cuenta de Gmail si no tengo acceso

El proceso de recuperar la cuenta de Gmail será mucho más complicado en aquellos casos en los que el ciberdelincuente haya modificado tu contraseña y ya no tengas acceso, sobre todo si este también ha modificado el resto de medios de recuperación. No obstante, sigue existiendo la posibilidad de recuperar la cuenta si en tu teléfono móvil aún tienes configurada la cuenta de Gmail como principal.

Si este es tu caso, podrás acceder al centro de recuperación para indicar la cuenta de Gmail a recuperar, y aunque al seguir los pasos te encuentres con que la contraseña no es correcta, el servicio ofrece la posibilidad de verificarlo a través del dispositivo configurado como segundo factor de autenticación, recibiendo una notificación que te permitirá tener acceso.

En los casos más extremos será necesario completar un cuestionario estricto por parte de Google, a través del cual se busca verificar tu identidad y que puedan disponer de toda la información necesaria para poder saber que realmente eres tú y no otra persona que se hace pasar por ti.

Estas preguntas pueden ser un tanto complejas, por lo que deberás tomarte tu tiempo en cada una de ellas y detallar cada respuesta lo máximo posible. Préstales atención, sobre todo, a aquellas relacionadas con las contraseñas de seguridad y preguntas secretas.

Asimismo, se recomienda usar para ello el dispositivo que habitualmente utilizas para acceder a tu cuenta de Gmail, así como el navegador y la localización habitual. Todo ello te ayudará a la hora de poder recuperar tu cuenta.