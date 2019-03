Morenés, Dastis, Moragas, Lucena... Así es la lista de los 'altos cargos' VIP de 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de desvelar este jueves el patrimonio de casi 442 altos cargos del Estado. Unos (225), nombrados tras la llegada del PSOE a la Moncloa; otros 193, cesados en la segunda mitad del pasado ejercicio. Y, entre ellos, nombres de relieve como el de Rosa María Mateo, el exministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis; o el actual presidente de Aena, Maurici Lucena, según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el caso de la administradora única provisional de Radio Televisión Española (RTVE) suma un patrimonio de 740.000 euros. De ellos, 315.000 euros no están desglosados, porque los desvela bajo el concepto de "bienes y derechos de contenido económico". Otros 279.000 euros corresponden a bienes inmuebles. Y, en su caso, la periodista no cuenta con pasivo de ningún tipo.

Rosa María Mateo se convirtió en responsable de RTVE el pasado verano. En teoría, se trataba de un cargo provisional (y sigue siéndolo) pero las elecciones y el frenazo al concurso público para elegir al nuevo presidente de los medios estatales han prorrogado de forma indefinida su mandato.

Ex del Gobierno del PP

El que fuera director de Gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, cuenta con un patrimonio significativamente más bajo. Tan sólo desvela 7.000 euros en concepto de "depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otras imposiciones". Además, suma otros 545 euros en acciones de cotizadas. Y, en su caso, una deuda de 334.000 euros.

Otro ex alto cargo de la etapa de Rajoy, el exministro de Exteriores, Alfonso Dastis, suma un patrimonio de más de 787.000 euros, de los que 235.000 euros corresponden a bienes e inmuebles. El actual embajador de España en Italia reconoce además un patrimonio de 225.000 euros, que no desglosa, y sobre él no recae ningún tipo de pasivo con entidades financieras.

El también exministro, en este caso de Defensa; y ex embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés, también aparece en el listado publicado este jueves, tras su cese como diplomático. En su caso, su patrimonio supera el millón de euros, con bienes inmuebles de 323.953 euros. En caso, sí desvela deuda, por importe de 221.669 euros.

En cuanto a altos cargos actuales, el presidente de Aena, Maurici Lucena, desvela una suma 682.000 en el conjunto de bienes que integran su patrimonio; y, también, un pasivo estimado en 289.000 euros.

Su antecesor en el cargo y actual consejero de Dia, Jaime García-Legaz, sitúa el conjunto de sus bienes en algo más de 420.000 euros. De ellos, 372.000 euros corresponden a inmuebles. En su caso, el ex secretario de Estado de Comercio indica una deuda de 240.000 euros.

El mayor patrimonio

En ese listado de más de 400 altos cargos, presentes o pasados, el mayor patrimonio corresponde al embajador de España en la República de Corea, Gonzalo Ortíz Díez-Tortosa, que supera los 24 millones de euros. En bienes inmuebles roza el millón, pero además desvela otros 22,4 millones que no desglosa.

Por detrás, otro representante de la política exterior española, Fidel Sendargorta Gómez del Campillo, que supera los 11 millones de euros; y la embajadora española en Alemania, María Victoria Morera, que roza los 8 millones de euros.