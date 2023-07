Sánchez y Díaz denuncian que el PP critica el voto por correo como "cortina de humo".

El candidato del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, han concedido dos entrevistas por separado a la Cadena Ser y Antena 3 en las que han coincidido en criticar las declaraciones efectuadas por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el voto por correo, en las que animaba a los empleados de Correos a realizar horas extra para repartir todo el voto, aunque fuera en contra de la dirección de sus superiores.

Sánchez ha garantizado este jueves que el proceso de las generales del próximo 23 de julio va a ser "limpio, como siempre" y ha acusado a Feijóo de cuestionar el voto por correo para "embarrar el debate político" y crear "desafección" para que los ciudadanos no voten. En su opinión, se trata de una cortina de humo para desviar la atención de lo que les interesa a los ciudadanos, en su opinión las propuestas de cada partido y que busca crear una "desafección para que la gente no vaya a votar y desconfíe del proceso electoral". Además, ha negado haber dado órdenes para dificultar el voto por correo.

"Como presidente garantizo que España va a tener un proceso democrático limpio, como hemos tenido siempre. España es una democracia plena, robusta, que está en los mejores ránkings sobre calidad democrática", ha subrayado el jefe del Ejecutivo. Lo ha hecho al ser preguntado por el hecho de que Feijóo, en un mitin ayer en Murcia, pidiera a los carteros que trabajen "mañana, día y noche" para entregar el voto por correo, dado que este jueves es el último día para pedirlo, comprometiéndose además a pagarles las horas extraordinarias si gobierna por "cumplir con su deber".

Sánchez ha sacado pecho de que el Gobierno ha facilitado para estas elecciones votar por correo al permitir que se pueda solicitar de forma telemática, así como que gracias a la reforma del voto rogado, los españoles que viven en el exterior tendrán más facilidades para votar. "No voy a entrar en ese barro del PP y Feijóo. Están en eso para no hablar de lo que importa a los ciudadanos y para tratar de ocultar dos gobiernos nuevos con Vox", ha concluido.

En la misma línea, Yolanda Díaz, en una entrevista concedida a Espejó Público ha llamado a respetar el trabajo de los empleados de Correos y ha subrayado la gravedad de este tipo de declaraciones, que amenazan con poner en cuestión el proceso electoral.

Feijóo defiende que no ha hablado de "pucherazo"

Por su parte, Feijóo ha asegurado este jueves que no pueden ser "cicateros con ningún recurso" en el voto por correo porque se trata de que "no se quede un solo voto en una cartería". Por eso, ha pedido de nuevo a los carteros que trabajen "mañana y tarde" para que esos votos lleguen a los domicilios de la gente. "Aquí nadie habla de pucherazo, aquí de lo que se habla es de las manifestaciones de CCOO y UGT, que saben lo que dicen, que ven el atasco que se está produciendo".

El líder 'popular' ha añadido que no se ha "inventado" esta queja, sino que se lo han dicho "muchos ciudadanos" por la calle y que incluso hay dos personas de su equipo que pidieron a finales de junio el voto por correo y no lo tienen. En una entrevista en esRadio, Feijóo ha indicado que se ha incrementado la plantilla de Correos, pero los sindicatos dicen que es "insuficiente", por lo que ha pedido a los carteros que trabajen incluso fuera de su turno para que no quede "ningún voto en cartería".

Al ser preguntado si el PP estaría en disposición de impugnar el resultado electoral o de denunciar lo acaecido el día 23 de julio si eso fuera una situación general, Feijóo ha dicho que el PP no quiere "contemplar ese escenario" porque sería de una "enorme trascendencia política y jurídica". Ha insistido en que lo que está pidiendo su partido desde este jueves es que los carteros, por responsabilidad personal y profesional, trabajen "por encima del horario", con independencia de que no estén autorizados desde el punto de vista retributivo. De hecho, ha reiterado que él está dispuesto a pagar las horas extras si gobierna para que se garantice ese voto por correo.

Correos ha contratado a 19.985 personas de refuerzo

Correos ha confirmado que ya ha formalizado 19.985 contrataciones de refuerzo para el desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio. En un comunicado, la entidad postal asegura que seguirá contratando "todos los efectivos que sean necesarios para garantizar" el voto por correo para el 23-J.

Añade que en estas contrataciones de refuerzo ha tenido en cuenta el incremento en el número de solicitudes de voto por correo recibidas y la coincidencia del periodo electoral con las vacaciones de verano. Además, asegura que ha cubierto todas las vacaciones de la plantilla durante el mes de julio. La empresa postal recuerda que las contrataciones se han destinado a reforzar todos sus servicios, como los de atención al cliente en oficinas, red de distribución y reparto de envíos, transportes y centros logísticos.